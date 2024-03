Entä jos pelastajan kunto ei enää riitä? – alan ammattiliitto vaatii eläkeiän laskemista

Ammattiliitto JHL:n Pelastusalan unioni vaatii pelastajien eläkeiän laskua ja mahdollisuuksia toisiin tehtäviin työuran loppupuolella. Demokraatti Demokraatti

Pelastajien eläkeikä on 65-68 vuotta. Fyysistä kuntoa vaativissa tehtävissä se on unionin mukaan erittäin korkea.

Vuoden 1989 eläkeuudistuksessa kuntasektorilta poistui niin sanottu ammatillinen eläkeikä. Sitä ennen se oli pelastajilla 55 vuotta. Ruotsissa pelastajat pääsevät eläkkeelle 58-vuotiaana.

– Entä jos pelastajan kunto ei riitä enää esimerkiksi savusukeltamistehtäviin tai muihin fyysistä kuntoa vaativiin tehtäviin? Eläkeikää nostettiin aikoinaan ilman, että pohdittiin taikka annettiin ratkaisuja tilanteisiin. Kaikki ongelmat olivat hallituksen tiedossa, kun kyseinen päätös tehtiin, JHL:n Pelastusalan unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen toteaa tiedotteessa.

Pelastajat haluavat hänen mukaansa jäädä kunniakkaasti eläkkeelle omasta työstään, mutta nyt sitä mahdollisuutta ei anneta.

JULKISTEN ja hyvinvointialojen liitto JHL esittää, että mahdollisuuksia siirtyä uran loppupuolella muihin tehtäviin parannetaan merkittävästi.

– Työnantajalle on luotava mahdollisuus rakentaa erilaisia koulutuspolkuja siten, että työstä työhön siirtyminen on aidosti mahdollista. Pelastajille on joka tapauksessa mahdollistettava alempi eläkeikä jatkossa, sillä raskas työ voi viedä työkunnon kokonaan, JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

Eläkeiän alentaminen palvelee myös kansalaisten turvallisuutta.

Jos eläkeiästä ei tehdä uutta ratkaisua ei tehdä, se tarkoittaa JHL:n mukaan sitä, että pelastustehtävissä on henkilöitä, jotka eivät kykene täysimääräiseen suoritukseen.

– Pelastuskokoonpanossa on liian vähän tekijöitä, mikäli vanheneva henkilöstö ei pysty kaikkiin pelastustehtäviin. Tämä ei ole oikein niille, jotka suorittavat pelastustehtäviä eikä niille, jotka eivät terveydellisistä syistä pelastustehtäviin kykene, Niemi-Laine toteaa.

Eläkeiän alentaminen palvelee myös kansalaisten turvallisuutta, JHL painottaa.

Pelastusalan unioni kiertää kevään aikana hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla tapaamassa pelastusjohtajia, päättäjiä ja henkilöstöä. Keskusteluiden aiheena on muun pelastusalan tukeminen nykyisessä turvallisuustilanteessa, jossa turvattomuus Venäjän hyökkäyssodan takia on kasvanut.