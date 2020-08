Entä jos vain välttämätön?

Koronan aikana poliitikkojen puheet ovat keskittyneet julkisuudessa koronaan. Koronaa koskevassa informaatiossa hallitus ja virkakoneisto ovat toistuvasti asettaneet kansalaisille kysymyksen ”onko aivan välttämätöntä” tehdä sitä tai tätä. Tämä tapa ajatella on nyt meihin iskostunut ja saattaa olla monella tapaa mullistava. Ensimmäiseksi tulee mieleeni, että näkökulma jo sinällään on ilmastoteko. Se saattaa myös haastaa taloudellisen kasvun ideologian – elleivät ilmastoystävällinen teknologia ja virtuaaliset ratkaisut kehity riittävän nopeasti.

Marjatta Vehkaoja SDP:n kansanedustaja v. 1991-2003, Vaasa

Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi ihmiset ovat joutuneet luopumaan mm. ulkomaanmatkailusta ja suurista yleisötapahtumista. Olemme myös omaehtoisesti vähentäneet tapaamisia ja julkisten liikennevälineiden käyttöä. Massaturismi ulkomailla on saattanut saada pysyvän kolauksen koronan seurauksena. Lentokoneet seisovat, ja lomakohteiden suurhotellit ovat vailla asiakkaita. Huomaamme, että matkustaminen ei olekaan välttämätöntä. Vaikuttaa, että hyväksymme sen. Saatamme olla jopa helpottuneita, että ei tarvitsekaan matkustaa. Koti ja perhe saavat nyt enemmän huomiota. Lomailu ulkomailla ei lopu, mutta koronan jälkeen se saattaa olla yhä harvemman mahdollisuus koska hintataso ilmeisimmin nousee. Mitä tapahtuu lomahotelleille? Jos niitä ei voida uusiokäyttää, ne autioituvat ja rapistuvat. Massaturismin aika saattaa olla ohi. Tuleeko sitä ilmastovaikutustensa takia edes tekohengittää?

Työelämässä korona on opettanut (vihdoin), että monia työtehtäviä voidaan tehdä etänä kotoa käsin yhtä tehokkaasti kuin toimistolla. Toimin vuosikymmenet asiantuntijatehtävissä. Alusta saakka ihmettelin, miksi minun pitää matkustaa toimistolle klo kahdeksan aamulla päästäkseni analysoimaan tilastoja, lukemaan jotakin työhöni kuuluvaa taustamateriaalia tai kirjoittaakseni raporttia. Nämä työvaiheet vaativat keskittymistä. Fyysinen kommunikointi kollegojen kanssa ei ole tässä tilanteessa välttämätöntä.

Suuret toimistopalatsit keskeisillä ja hinnakkailla paikoilla ovat lirissä, kun toimitilojen kysyntä vähenee. Uskon nimittäin, että etätyö on nyt tullut jäädäkseen – samoin kuin virtuaalinen yhteydenpito. Tämä vähentää toimistotilojen tarvetta. Ja se vähentää julkisen liikenteen tarvetta niin paikallisesti, seudullisesti kuin alueellisesti, jopa globaalisti. Tässä tullaankin mielenkiintoiseen kysymykseen, sillä investointeja julkisen liikenteen infraan ollaan nyt voimakkaasti lisäämässä. Ellemme palaa koronaa edeltävään elämäntapaan, investointien tuottolaskelmat tullevat pettämään pahasti.

Kotona työskentelyn edellytys on tietysti, että olosuhteet kotona ovat siihen sopivat. Työrauhan saaminen kotona lasten leikkien keskellä ei ole ihan helppo nakki. Meneillään on ollut trendi, jossa esimerkiksi uudet perheasunnot ovat Helsingissä kooltaan aika pieniä. Sen vuoksi julkisen elintilan merkitys ja tarve on kasvanut. Ollessani nuori ei olisi tullut kysymykseenkään, että vaikkapa Helsingin Sibeliuspuisto tai Esplanadi olisi otettu bikineissä piknik-käyttöön, kuten nyt. Puistoissa oli ennen kylttejä tyyliin ”Älä astu nurmikolle, älä puita vahingoita. Älä riko luonnon rauhaa, älä mellasta ja pauhaa”. Suurista kauppakeskuksista on tullut monimuotoisia vapaa-ajan tiloja. Vanhoille ihmisille ne saattavat olla talvella ainoita ympäristöjä, joissa voi kävellä liukastumatta.

Etäopiskelu on ollut jo pitkään tunnettua korkeakouluopinnoissa. Koronan aikana on nähty, että jopa peruskoulua on voitu käydä kotoa käsin virtuaalisten sovellusten ansiosta. Osittainenkin etäopiskelu vaikuttaa opetustilojen tarpeeseen ainakin pitkällä aikavälillä, jos ollaan kiinnostuneita tilojen käyttöasteesta.

Eräs toimittaja vertasi oman kotitaloutensa menoja nyt koronan aikana ja vuotta aikaisemmin. Hän totesi perheen saaneen tuhansien eurojen säästöjä, kun lomamatkat ulkomaille jätettiin väliin ja kun siirryttiin etätöihin ja työmatkaliikenne loppui. Välttämättömään pitäytyminen ei ollutkaan kielteinen kokemus hänen perheelleen.

Koronasta näyttää tulleen mitä tehokkain ilmastoteko. Rajoitusten hintalappu tulee suurelta osin veronmaksajien maksettavaksi koska yrittäjät ja hallinto eivät voineet ehtiä sopeutua äkkinäisiin rajoituksiin. Aika näyttää kuinka pysyvästi korona muuttaa elintapojamme. On välttämätöntä varautua siihen, että monet elintapojemme muutoksista jäävät verrattain pysyviksi.

Jos välttämätön taso on liian vähän, olisiko kohtuullinen taso riittävä kun puhutaan hyvinvoinnista?

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja v. 1991-2003 Vaasasta.