Entisellä ministerillä ja urheilujärjestöjohtajalla Sirpa Paaterolla on viesti liikunnasta, urheilusta ja kansanterveydestä kiinnostuneille: ”Tässä kaikilla on vastuuta ”

On helppo löytää samanmielisiä ihmisiä korostamaan liikunnan tärkeyttä kaikkien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä tai tällä hetkellä käynnissä olevassa keskustelussa liikkumattomuuden kustannuksista ihmisten terveyden heikentyessä. Sirpa Paatero

Samalla tavoin suomalaiset ovat varsin yhtenäisesti iloisia urheilijoiden menestyksestä eri lajeissa. Kysymykseen, mikä on liikunnan ja urheilun, etenkin huippu-urheilun, painotus resurssien jaossa, onkin jo enemmän ihmisiä jakava asia.

Toisena myös keskustelu siitä, kenen vastuulla mikäkin osa liikunnan ja urheilun järjestämisestä on, herättää jo erilaisia mielipiteitä. Liikunnan kenttä on laaja ja valtion ja kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien ohella suurimmassa roolissa on jokainen ihminen itse.

LIIKUNTALAKI on puitelaki, jossa kaikkea tehtävää ei määritellä niin tarkoin kuin vaikkapa terveydenhuoltoa, ja yhteys muihin toimintoihin, kuten kulttuuriin, nuorisotyöhön, terveydenhuoltoon ja kotoutumiseen on aina mukana verkostomaisessa työskentelyssä.

Lain mukaan valtio on vastuussa yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Toiseksi on tehtävä työtä tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Kuntien osalta laki määrittelee tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Näitä on toteutettava yhteistyössä muiden toimijoiden ja lähellä olevien kuntien yhteistyönä.

Kuntalain mukaan on huolehdittava osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista päätöksiä tehtäessä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan arvioida liikunta-aktiivisuudessa tarkoitettua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tämä viimeksi mainittu laajentaa seurantavastuuta ja korostaa liikunnan merkitystä, vaikka liikunta on enemmän kuin vain terveyttä.

LIIKUNNAN ja urheilun suurin rahoittaja ovat kotitaloudet eli jokainen meistä. Tämä summa on vuositasolla useamman miljardin suuruinen ja se kattaa muun muassa omaehtoisen liikunnan varusteet, seuramaksut, lisenssit, vakuutukset, salivuorot, kuntosalikortit ja kisamatkat.

Seuraavaksi suurimman vastuun kantavat kunnat, joiden vastuulla ovat olosuhteet eli liikuntapaikat, seurojen tukeminen ja liikunnan järjestäminen, kuten uimakoulut tai ohjattu liikunta erityisryhmille. Kuntien vuosittain käyttämä summa on ollut noin 700 miljoonaa euroa.

Kolmantena on valtion rahoitus, joka on 150 miljoonaa euroa, ainakin tällä hetkellä riippumatta siitä, tuleeko se suoraan Veikkauksen tuotosta vai kiertäen budjetin kautta.

Vaikka summat ovat nämä, on julkista keskustelua käyty vain valtion 150 miljoonan jaon osalta, josta suuri osa menee liikunnan kattojärjestöille, huippu-urheiluun, tutkimukseen, urheiluopistoille ja lisäksi valtio tukee yksittäisiä seuroja sekä liikuntapaikkarakentamista. Samasta opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntabudjetista jaetaan myös kunnille 20 miljoonaan euroa.

Tällä hetkellä huoli on valtion rahoituksen tasosta, mutta katsottaessa kuntien eriytyviä mahdollisuuksia on suurempi huoli sitä kautta tulevista satsauksista. Ihmisten eriytymisessä, osan kotitalouksista köyhtyessä, on pidettävä myös huolta jokaisen mahdollisuudesta liikkua, tulotasosta riippumatta.

KOULUT, varhaiskasvatus ja työyhteisöliikunta kattavat suuren osan väestöstä mutta eivät luo yksistään riittävää pohjaa liikunnalle.

Se, että erityisesti kouluissa olisi mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseen kaikilla koulutusasteilla, on perusteltu ajatus, joko oppituntina tai harrastamisen Suomen mallilla kerhotoimintana.

Ihmisten asuinpaikasta riippumatta lähin toimija on kunta, jonka tehtävänä on liikunnan edellytysten luominen. Myös soteuudistuksen jälkeen on tehtävänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, jossa liikunnalla suuri merkitys. Liikunnan järjestökentällä on tehty suuria muutoksia, jonka jälkeen olympiakomitea johtaa sekä huippu-urheilua että koko kansan liikuntaa.

Se, osoittautuuko tämä jossakin kohdin hyväksi ratkaisuksi, jää nähtäväksi. Keskustelua koko kansan liikunnasta on kyllä yritetty herätellä. Kuitenkin tällä hetkellä tuntuu, että rooli lajiliittojen kautta toimittaessa on liian kaukainen suoraan seuroihin tai yksittäisiin liikkujiin, joiden tavoitteena on liikunta lähinnä omaksi iloksi.

Seuratoiminta on paljon muutakin kuin vain liikuntaa eli yhteisöllisyyttä, osallisuutta, merkityksellisyyttä ja kasvatusta. Nähtäväksi jää, tarvitaanko kuntoliikunnalle oma kokonaisuus tai yhteenliittymä järjestökentässä, pelkillä projekteilla ja hankkeilla ei saada pysyviä tuloksia.

Julkisen ja liikuntajärjestöjen lisäksi on yksityinen sektori, joka toimii erityisesti aikuisten liikuttamisessa kuntosalien, esimerkiksi yksityisten hallien tarjoajana. Tarjonta jakautuu eri tavoin riippuen asuinpaikasta eli ostovoimaisesta käyttäjäkunnasta, mutta kuten muillakin yhteiskunnan sektoreilla, tuo se oman hyvän lisänsä palettiin.

HYVINVOINTIALUEIDEN aloittaessa kunnat asemoivat itsensä uudelleen elinvoiman edistäjänä, jossa koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta lähtien ja tulevat työllisyyspalvelut muodostavat kokonaisuuden. Samalla keskustelu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tarpeen, johon on myös kannustusta rahoituksen suuntaamisella kunnille.

Tähän luodut indikaattorit, jotka löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetusta laista, tulevat toivottavasti tutuiksi kuntapäättäjille ja virkamiehille hyödyntäväksi oman työnsä sparraajana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa, joten myös indikaattorit ovat laajoja.

Toimintaa kuvaavat indikaattorit jakautuvat peruskouluihin, liikuntaan, kuntajohtoon ja kulttuuriin. Toisena ovat mitattavaa tulosta seuraavat ylipaino, koulupudokkaat, koettu terveys, työkyvyttömyyseläkkeet, kaatumishoitojaksot ja toimeentulotuki. Kaikki tietysti suhteessa asukasmäärään.

Liikunnan osalta toiminnallisia mittareita ovat lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden arviointi vuosittain esimerkiksi hyvinvointikertomuksessa, säännölliset kokoontumiset liikuntaseurojen ja yhdistysten edustajien kanssa sekä kunnan järjestämä toiminta seuratoiminnan ulkopuolelle jääville lapsille ja nuorille. Liikunnan edistämisessä toimivat viranhaltijat osallistuvat arviointiin ja kunnassa toimiva moniammatillinen liikunnan edistämistä tukeva työryhmä.

Näillä päästään hyviä askelia eteenpäin, jotta monella vähentynyt arkiliikunta ja ruudun lisääntynyt tuijottelu voidaan saada käännettyä. Tässä kaikilla on vastuuta erityisesti omasta mutta myös yhteisön liikkumisesta ja hyvinvoinnista.

Kirjoittaja on kotkalainen kaupunginvaltuutettu, entinen ministeri ja urheilujärjestöjohtaja.