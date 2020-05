Entisen HUS-pomon käämit paloivat: ”Ovatko suomalaiset kuuroja tai lukutaidottomia?”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin entinen toimistusjohtaja, nykyinen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén kirjoittaa vakavaan sävyyn siitä, mitä on nähnyt ulkona.

Lindénin päivitys on eiliseltä.

– Ovatko suomalaiset kuuroja tai lukutaidottomia? Kokoontumisten henkilörajoitus max 10 on voimassa vielä kolme viikkoa ! Äsken ulkoillessa ei siltä näyttänyt. 1.6. alkaen raja on 50. Hallituksen linja on edelleen tiukka. Valvontaa tarvittaisiin. #koronaepidemia, Linden kirjoittaa.

– Rajoitukset ovat edelleen voimassa, ja pääministeri on selkeästi niiden tarpeen todennut ja perustellut. Myös 1.6. alkaen on voimassa merkittäviä rajoituksia. Joka muuta väittää (kuten eräät vastaukset twiittiini), lietsoo sellaista ilmapiiriä, että rajoituksia ei enää olisi, hän jatkaa.

Lindén kommentoi ja ottaa aktiivisesti kantaa koronatilanteeseen Twitterissä.

Myös tältä päivältä hänellä on asiaan liittyviä päivityksiä.

– Väestötilastoja tunteville ei ole yllätys, että #koronaepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Meillä kuolee ”normaalisti” n 55000 henkilöä vuodessa eli 1% väestöstä. Eräät kuolinsyyt vähenevät nyt ja koronavirus iskee pahimmin erittäin iäkkäisiin, Lindén muun muassa kirjoittaa.

