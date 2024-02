Entisen pääministerin Sharifin puolue julistautui Pakistanin vaalien voittajaksi, vaikka riippumattomat ehdokkaat saivat enemmän parlamenttipaikkoja

Pakistanin ex-pääministerin Nawaz Sharifin Muslimiliitto (PML-N) on julistautunut Pakistanin vaalien voittajaksi. Rekisteröityneistä puolueista PML-N saikin eniten paikkoja, mutta itsenäiset ehdokkaat olivat silti saamassa enemmistön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lauantaina aamulla, kun ääntenlasku oli edelleen kesken, riippumattomat ehdokkaat olivat saaneet 99 paikkaa Pakistanin 266-paikkaiseen parlamenttiin. Riippumattomista ehdokkaista ainakin 88 oli sellaisia, joiden katsotaan olevan vahvasti kytköksissä vankilassa olevaan toiseen ex-pääministeriin Imran Khaniin ja hänen perustamaansa PTI-puolueeseen.

PTI ei saanut osallistua puolueena vaaleihin, ja sen ehdokkaat olivat mukana riippumattomina.

Muslimiliitto oli lauantaihin mennessä saanut 71 paikkaa ja Pakistanin kansanpuolue (PPP) 53. Pienpuolueet saivat 27 paikkaa ja 15 paikan kohtalo oli edelleen auki.

- Meillä ei ole riittävän suurta enemmistöä, jotta voisimme muodostaa hallituksen, joten kutsumme muita vaaleissa menestyneitä puolueita ja ehdokkaita yhteistyöhön kanssamme, Sharif sanoi puolueen toimistossa Lahoressa.

ITSENÄISET ehdokkaat eivät voi muodostaa hallitusta omin voimin. Sen sijaan he voivat muodostaa liittouman minkä tahansa toisen puolueen kanssa kolme vuorokautta vaalien jälkeen.

PTI pani sosiaaliseen mediaan tekoälyn avulla luodun videon, jossa väitettiin puolueelle lojaalien ehdokkaiden voittaneen vaalit.

- Riippumattomien lähteiden mukaan olimme saamassa 150 parlamenttipaikkaa, ennen kuin vaalitulosten väärentäminen alkoi. Khan sanoi videolla, jossa oli käytetty aitoa videokuvaa vuoden takaa sekä tekoälyllä luotua puhetta.

Pakistanin vaikutusvaltainen armeija peräänkuulutti vastakkainasettelun lopettamista.

- Vaalit eivät ole nollasummapeli, jossa voitetaan ja hävitään. Kansakunta tarvitsee vakaata ja parantavaa kättä, jotta se voi siirtyä eteenpäin anarkian ja vastakkainasettelun politiikasta, sanoi komentaja Syed Asim Munir armeijan toimittaman lausunnon mukaan.

Khan on parhaillaan vankilassa, ja häntä on kielletty osallistumasta politiikkaan kymmenen vuoden ajaksi. Armeija on tukenut Sharifia, mikä on entisestään lisännyt uumoiluja vaalivilpistä.