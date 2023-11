”Epävarmuudella toimiva ikiliikkuja” – SDP:n Malm syyttää perussuomalaisia vaalilupausten pettämisestä

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm syyttää perussuomalaisia vaalilupausten pettämisestä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Malm muistuttaa, että perussuomalaiset vastustivat Sipilän hallituksessa ollessaan vuonna 2018 irtisanomissuojan heikennyksiä. Nykyinen oikeusministeri Leena Meri sanoi tuolloin, että perussuomalaisten kanta irtisanomissuojan heikennyksiin on muuttumaton. Vielä kevään 2023 eduskuntavaalien alla perussuomalaiset ilmoittivat vastustavansa työntekijän aseman heikennyksiä. Nyt Orpon hallitus on helpottamassa irtisanomista sekä rajaamassa lakko-oikeutta.

– Ja niin perussuomalaisten muuttumattomasta tuli muuttuva taas kerran. He ovat siis onnistuneet luomaan epävarmuudella toimivan ikiliikkujan työmarkkinoille. Ensin on kerätty palkansaajien ääniä kampanjoimalla irtisanomissuojan ja lakko-oikeuden puolesta, mutta kun vaalit ovat ohi ja ministerinsalkku kädessä, niin työntekijä löytääkin itsensä tilanteesta, jossa hänen oikeuksiaan poljetaan ennen näkemättömällä tavalla. Tämä ei enää ole poliittinen takinkääntö, tämä on palkansaajapetos, Malm sanoo tiedotteessaan.

MALM painottaa, että erityisen kipeästi Orpon hallituksen päätökset iskevät nuoriin, joilla on koko työura edessä.

– Mahtavatko ministeri Meri ja muut perussuomalaiset muistaa, että heidän politiikkansa seurauksista ei kärsi kasvoton ay-liike, vaan tavallinen suomalainen työntekijä. Erityisen huolissani olen nuorista, joiden osaamiselle ja työpanokselle on huutava tarve. Millaiseksi suomalainen työelämä on muovautumassa heille, jos jatkossa joutuu pohtimaan sitä, menettääkö työn vain sen takia, että pärstäkerroin ei työnantajaa miellytä? Tai uskaltaako jäädä kotiin lepäämään migreenin iskiessä? Jos siihen siis ylipäätään on varaa sairaussakon uhatessa.

Hallituksen kaavailemilla heikennyksillä on Malmin mukaan myös laajempia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin.

– Meillä on jo ennestään käsillä nuorten mielenterveyskriisi. Irtisanomissuojan heikentäminen ei ainakaan lisää nuorten turvallisuuden tunnetta. Päin vastoin, se luo pelkoa ja epävarmuutta omasta asemasta työmarkkinoilla ja sitä kautta toimeentulosta, mikä kaikki lisää nuoriin kohdistuvaa painetta.