”Epidemia on yhä rauhoittumassa” – THL: Suomessa on raportoitu 208 uutta virustartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on todettu tänään 208 uutta koronavirustartuntaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Uusien tartuntojen määrä on meillä ollut selvässä laskussa, epidemia on yhä rauhoittumassa. Tärkein syy sille on, että ihmiset ovat noudattaneet rajoituksia, ylilääkäri Otto Helve THL:stä totesi THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa tartuntojen ilmaantuvuus on nyt koko maassa 64, kun edellisten kahden viikon aikana se oli 105. Helve korosti, että tilanteen parantumisesta huolimatta tartuntoja on vielä paljon ja tilanne voi muuttua nopeasti huonommaksi.

Suomessa raportoitiin eilen uusia tartuntoja 244 uutta koronavirustartuntaa ja kolme koronavirukseen liittyvää kuolemaa.