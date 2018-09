Eppu-legenda ”Pantse” Syrjää syytetään kolmesta pahoinpitelystä – syytetty ei halua kommentoida asiaa

Eppu Normaali -yhtyeen kitaristia ja säveltäjää Mikko ”Pantse” Syrjää, 60, syytetään yhteensä kolmesta pahoinpitelystä, kertoo jutun syyttäjä Anna Salminen. Pahoinpitelysyytteestä kertoi ensin Ylöjärven uutiset.

Juttua istutaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa torstaina, jolloin syytteiden sisältö myös tulee tarkemmin julki. Syrjää puolustava Jussi Ojala sanoi päämiehensä puolesta, että Syrjä ei halua kommentoida asiaa.

Epäillyt pahoinpitelyt ajoittuvat useille vuosille.

Eppu Normaali on perustettu vuonna 1976. Yhtyeellä on lukuisia kulta-, platina ja tuplaplatinalevyjä, minkä lisäksi yhtyeestä on tehty muun muassa elokuva.