Ulkomaat
29.6.2026 11:35 ・ Päivitetty: 29.6.2026 11:35
Erdogan vetoaa: Päästäkää Turkki mukaan EU-turvallisuusbisneksiinne
Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä.
Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta maan jäsenyyshanke on ollut jo pitkään pysähdyksissä.
Turkki voisi periaatteessa hyödyntää EU-maiden puolustusteollisuuden yhteishankintoja varten perustettua EU:n Safe-rahoitusvälinettä. Se edellyttäisi kuitenkin jäsenmaiden yksimielisyyttä, ja Kreikka todennäköisesti vastustaisi Turkin mukaan päästämistä.
MAANANTAINA Istanbulissa Nato-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös Natoa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä.
Turkki isännöi Naton huippukokousta Ankarassa ensi viikolla.
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