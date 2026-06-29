Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

29.6.2026 11:35 ・ Päivitetty: 29.6.2026 11:35

Erdogan vetoaa: Päästäkää Turkki mukaan EU-turvallisuusbisneksiinne

iStock

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta maan jäsenyyshanke on ollut jo pitkään pysähdyksissä.

Turkki voisi periaatteessa hyödyntää EU-maiden puolustusteollisuuden yhteishankintoja varten perustettua EU:n Safe-rahoitusvälinettä. Se edellyttäisi kuitenkin jäsenmaiden yksimielisyyttä, ja Kreikka todennäköisesti vastustaisi Turkin mukaan päästämistä.

MAANANTAINA Istanbulissa Nato-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös Natoa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä.

Turkki isännöi Naton huippukokousta Ankarassa ensi viikolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
28.6.2026
Nuoriso ei olekaan pilalla – mutta pessimismi syö nuorten muutosuskoa jo vaarallisen paljon
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
27.6.2026
Työelämätutkija: Ihminen päättää, mihin tekoälyä käytetään – ”Emme voi heittäytyä tekoälyn uhreiksi”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU