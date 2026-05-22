Tiede ja teknologia

22.5.2026 05:45 ・ Päivitetty: 22.5.2026 05:48

Erikoinen käänne: Suomen päästömäärissä selvä lasku

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna, etenkin turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytön pienenemisen takia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutos selviää Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemista pikaennakkotiedoista.

Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes kymmenellä prosentilla.

– Laskua selittää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentyminen. Erityisesti kivihiilen poltto väheni edeltävästä vuodesta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvattiin tuulivoimatuotannolla ja sähkön nettotuonnilla, yliaktuaari Päivi Lindh kertoo Tilastokeskuksen tiedotteessa.

Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna.

Tiedot tarkentuvat vielä kaikkien käytettävissä olevien tietojen valmistuttua.

