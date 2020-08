Erilaisin eväin Tampereelle, mutta moni asia on silti kuin ennenkin

SDP perustettiiin Turussa vuonna 1899 paikallisen työväenyhdistyksen huoneistossa. Pari vuotta myöhemmin puoluekokous pidettiin Viipurissa ja vuonna 1903 Forssan kuuluisassa kokouksessa vaihtui myös puolueen nimi nykyiseksi. Senkin jälkeen elettiin vielä vuosia Venäjän keisarikunnan ja Suomen suuriruhtinaskunnan aikaa ennen itsenäisyyttä.

Rane Aunimo Demokraatti

SDP:n puoluekokouksia on siis pidetty monenlaisissa oloissa aikojen alusta alkaen muttei koskaan aiemmin juuri tällaisissa. Korona pakotti luopumaan alkukesän suunnitelmista koko yhteiskunnan sulkeutuessa, mutta lopulta raiteet ja tiet vievät Tampereelle. SDP oli ensimmäistä kertaa koolla Pirkanmaalla vuonna 1905 ja kokoontuu nyt piirin keskuskaupungissa kaikkiaan kuudetta kertaa, toista kertaa tällä vuosituhannella.

Meistähän lopulta on kyse, ihmisistä.

Puoluekokoukset ovat paitsi päätöksiä ja linjauksia myös ja kenties ennen kaikkea kohtaamista, yhdessä oloa. Meistähän lopulta on kyse, ihmisistä. Moni on oppinut viimeisten kuukausien aikana, että työt hoituvat kyllä etänäkin, mutta linjoilla oleminen ei korvaa kaikkea sitä, mitä ihmisen näkeminen, kuuleminen ja myös tunteminen ”livenä” mahdollistaa.

Se tehdään, mitä voidaan ja on pakko. Osallistujien määrää on rajattu. Kutsuvieraita ja muita seuraajia ei kokouspaikalla ole. Kokous­edustajat työskentelevät kahdessa ryhmässä, eivätkä ole fyysisessä kontaktissa kokouksessa. Media, mukaan lukien Demokraatti työskentelee paikalla erityisjärjestelyin. Suoraa lähetystä Tampere-talolta voi seurata myös lehtemme verkkosivuilta aamusta iltaan, kuten nykyaikaan kuuluu.

Aika paljon on silti kuin ennenkin. Puoluekokouksessa käsitellään SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä tietysti henkilövalinnat. Puoluetta kuusi vuotta johtanut Antti Rinne vaihtuu Sanna Mariniin. Puoluesihteeri Antton Rönnholm saa jatkokauden. Varapuheenjohtajista sen sijaan äänestetään tiukassa kisassa. Kuten tällä puoluekokouskaudella nähtiin, varapuheenjohtajavalinnoilla voi olla ja on konkreettista merkitystä myös tilanteessa, jossa puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Vaikka kilpailusta ei odoteta draamaa, luvassa on jännitysnäytelmä.