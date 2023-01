”Erinomaisen hyvä uutinen” – yritykset aikovat työllistää ennätysmäärän kesätyöläisiä

Suomalaiset yritykset pyrkivät ensi kesänä tarjoamaan ennätysmäärän kesätyöpaikkoja, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EK:n kesätyökyselyn perusteella liiton jäsenyritykset tavoittelevat jopa 140 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa. Liiton mukaan on kyse ennätystasosta, jos tavoite toteutuu.

Viime kesänä EK:n jäsenyritykset tarjosivat nuorille noin 126 000 kesätyöpaikkaa.

- Viime kesän 126 000 kesätyöpaikkaa on paluu normaaliin koronan jälkeen. Koronan myötä menetettiin jopa 70 000 kesätyökokemusta. On sekä nuorten että yritysten kannalta erinomaisen hyvä uutinen, että kesätyöpaikkojen määrässä on päästy takaisin koronaa edeltäneelle tasolle, johtaja Ulla Heinonen toteaa EK:n tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että monille nuorille kesätyö on ensimmäinen askel polulla työelämään.

- Kesätyö voi parhaimmillaan tukea nuorten urasuunnitelmia ja auttaa nuoria itsenäistymään tärkeiden työelämätaitojen oppimisen kautta. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen antaa mahdollisuuden oppia nuorilta uutta ja innostaa nuoria opiskelemaan alalle.

Kyselyn perusteella noin 20 prosenttia vastanneista yrityksistä aikoo lisätä kesätyöpaikkojen määrää ensi kesäksi. Määrää aikoo vähentää vajaa seitsemän prosenttia yrityksistä.

Kesätyökyselyyn vastasi noin 750 yritystä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2022.