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25.6.2026 06:11 ・ Päivitetty: 25.6.2026 05:59

Erityisopetusta tarvitsevien määrä kasvoi hieman – tyttöjen osuus nousee

iStock

Joka neljäs peruskoululainen eli 25 prosenttia oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia.

Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27 prosenttia ja tytöistä 23 prosenttia. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin kuusi prosenttiyksikköä.

Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea.

AMMATILLISEN koulutuksen opiskelijoista tuentarpeessa on suhteellisesti paljon harvempi. Vain joka kahdeksas sai viime vuonna erityistä tukea opinnoissaan. Suurin osa tukea saavista opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa.

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