Erkki Tuomioja: ”Hallituskriisi on viimeinen asia, jota tämä maa tässä nyt tarvitsee”

SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja tekee selväksi, ettei Suomi kaipaa juuri nyt hallituskriisiä. Kehysriihineuvottelut jatkuivat tänään puoliltapäivin. Rane Aunimo Demokraatti

”Eduskuntaryhmän ylimääräisiä ryhmäkokouksia on nyt ollut päivittäin. Ryhmän tuki Sanna Marinin työlle on vankkumaton. Muutoin olisi paljonkin kommentoimista tilanteesta, mutta nyt ei ole se hetki jolloin kannattaa sanoa mitään mikä voisi vaikeuttaa yhteisymmärryksen löytymistä hallituksen pöydällä olevista kysymyksistä. Hallituskriisi on viimeinen asia, jota tämä maa tässä nyt tarvitsee”, entinen ulkoministeri kirjoittaa Facebookissa.

Marin kertoi Säätytalolle tänään tullessaan, että myös demarien eduskuntaryhmässä käytiin läpi kompromissiesityksiä. Pohja jatkaa on hyvä.