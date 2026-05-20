20.5.2026 08:55 ・ Päivitetty: 20.5.2026 08:55
ERR: Venäjä tuplaa rautatiekuljetusten tullit
Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston (FAS) määräyksestä.
Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajanylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä.
Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta.
ERR:LLE puhuneen asiantuntijan mukaan merkittävä osa Viroon suuntautuvasta rahdista ei ole enää venäläistä, vaan pääasiassa Keski-Aasiasta.
Asiantuntijan mukaan Venäjän tarkoituksena on hyödyntää kauttakulkureittiä painostaakseen Keski-Aasian maita ja saadakseen lisää rahaa kilpailijoilta.
