Erto ilmoitti kolme alaa lakkoon – “Huoli toimeentulosta on kauhea”

Toimihenkilöliitto Erto on tänään ilmoittanut kolme alaa lakkoon.

Erto on ilmoittanut sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen, optikoiden työehtosopimuksen, taloushallintoalan ja Accountor Services Oy:n työehtosopimuksen mukaiset työt sekä erikseen nimettyjen taloushallintoalan yritysten aikavälillä 21.3. kello 0.01-22.3. kello 23.59 alkavat työvuorot poliittiseen lakkoon.

Työtaistelu koskee kaikkia edellä mainituilla aloilla ja tehtävissä työskenteleviä.

Erton tiedotteessa todetaan, että poliittisella lakolla vastustetaan “maan hallituksen sanelupolitiikkaa ja vaaditaan työmarkkinoille aitoa yhteistyötä ja neuvotteluja”.

Työtaistelut eivät koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.

Tiedotteessa sanotaan myös, että jos maan hallitus käynnistää aidot neuvottelut suunnitelluista uudistuksista, on Ertolla valmius lakkojen peruuttamiseen.

– Suomesta ollaan nyt tekemässä Pohjoismaiden palkansaajavihamielisintä yhteiskuntaa. Ertolaiset eivät voi tätä hyväksyä ja vetoamme hallitukseen aitojen neuvottelujen käynnistämiseksi. Jos hallitus käynnistää aidot neuvottelut, peruutamme mielihyvin nyt ilmoitetut lakot, Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo tiedotteessa.

– Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja koemme helmikuussa tekemämme jäsenkyselyn perusteella velvollisuudeksemme ilmoittaa lakoista. Jäsenten tahto on selvä. Maan hallituksen linjauksia ei hyväksytä. Yksipuolinen sanelu, köyhyyden ja kurjuuden kasvulle naureskelu ja intomielinen hevoskuuritalous eivät saa olla Suomen tulevaisuus. Suomi on rakennettu sopien eikä sopimisen ja reiluuden kulttuurista tule nytkään luopua, hän jatkaa.

ERTON jäsenkyselyssä 85 prosenttia mielipiteensä ilmoittaneista tuki liiton ilmoittamana uusia poliittisia lakkoja.

Liiton 6.2.-9.2. toteutetussa jäsenkyselyssä (n: 1741) 74 prosenttia mielipiteensä ilmoittaneista sanoi menevänsä itse lakkoon, jos liitto sellaisesta ilmoittaa. Seitsemän prosenttia vastaajista kannatti maan hallituksen työelämäuudistuksia ja kuusi prosenttia sosiaaliturvauudistuksia.

Tiedotteen mukaan hallituksen toimien hyväksyttävyys ei ole muuttunut marraskuussa 2023 tehdystä kyselystä.

– Monella työpaikalla käydään parhaillaan yt-neuvotteluja joko irtisanomisten tai lomautusten toteuttamiseksi. Tässä tilanteessa hallituksen järkyttävät leikkaukset muun muassa työttömyysturvaan aiheuttavat kasvavaa paniikkia jäsenkunnassa. Huoli toimeentulosta on kauhea, Juri Aaltonen sanoo.

– Erton jäsenet haluavat yhteiskuntaan reiluutta ja tasa-arvoa. Pahimpina hallituksen työelämäuudistuksista jäsenet pitävät ensimmäisen sairaspäivän palkattomuutta, irtisanomista ilman painavaa syytä ja paikallista sopimista ilman luottamusmiestä. Sosiaaliturvauudistuksista ertolaiset pitävät pahimpana työttömyysturvan massiivista leikkaamista. Aikuiskoulutustuen lakkautusta pidetään yksinkertaisesti typeränä, hän jatkaa tiedotteessa.