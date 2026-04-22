Politiikka
22.4.2026 06:58 ・ Päivitetty: 22.4.2026 06:58
Esitys: Alaikäisille kuskeille öinen ajokielto, alempi promilleraja ja tiukennuksia ajokorttiehtoihin
Hallituksen esityksen mukaan alaikäisiltä kiellettäisiin henkilöautolla ajaminen yöaikaan. Liikenne- ja viestintävaliokunta toivoo myös toimia nuorten kuljettajien promillerajan laskemiseksi.
Liikenne- ja viestintävaliokunta kannattaa mietinnössään yksimielisesti hallituksen esittämiä muutoksia, joiden tarkoitus on parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.
Hallitus esittää, että poikkeusluvalla ajokortin saaneet 17-vuotiaat eivät saisi enää ajaa henkilöautokorttia vaativalla ajoneuvolla öisin klo 00-05. Esityksen mukaan alaikäiset kuljettajat voivat kuitenkin jatkossa yhä kuljettaa muita kuin henkilöautoja rajoituksetta.
17-vuotiaille myönnettävien ajokorttien ehtoja täsmennettäisiin ja tiukennettaisiin. Ajokortin saaminen edellyttäisi, että kulkemistarvetta on vähintään neljästi viikossa.
MATKAN pituuden täytyisi olla aiemmin edellytettyä pidempi: kävellen vähintään seitsemän kilometriä tai julkisilla kulkuneuvoilla puolitoista tuntia. Myös kulkemistarve pitäisi todistaa aiempaa tarkemmin esimerkiksi koulun läsnäolotodistuksella tai vähintään kahdeksi kuukaudeksi solmitulla työsopimuksella.
Ajokoulutusta muutettaisiin lisäämällä riskien tunnistamiseen liittyvää koulutusta ja rajoittamalla simulaattorin käyttöä.
Esityksessä ehdotetaan myös ajokortin saamisen ehtojen tiukentamista tilanteissa, joissa nuori kuljettaja on syyllistynyt vilppiin teoriakokeessa tai määrätty ajokieltoon.
VALIOKUNTA sanoo tiedotteessaan, että hallituksen esityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja että niitä on edistettävä, vaikka muutokset voivat aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia joillekin nuorille.
Asiantuntijakuulemisissa on tuotu esiin, että Euroopassa on enää viisi maata, joissa uusien kuljettajien promilleraja on korkeampi kuin 0.2. Mietinnössään valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin alemman promillerajan säätämiseksi uusille kuljettajille.
Kolme muun ajokortteihin liittyvien kansanedustajien toimenpidealoitteiden osalta valiokunta esittää hylkäämistä.
Asia etenee seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon, joka käsittelee asiaa valiokunnan mietinnön pohjalta.
