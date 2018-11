Esitys alkoholin etämyynnistä ei ehdi tälle eduskunnalle ainakaan normaalimenettelyin

Lakiesitys hallituksen sisällä näkemyseroja herättäneestä alkoholin etämyynnistä ei ehdi tämän eduskunnan käsiteltäväksi ainakaan normaaliaikataulussa.

Eduskunta on edellyttänyt, että hallituksen pitää antaa tällä kaudella käsiteltävät esityksensä viimeistään ensi viikolla ennen itsenäisyyspäivää.

– Tuohon aikatauluun emme saa etämyynnin kokonaisuutta valmiiksi, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi STT:lle keskiviikkona.

Saarikon mukaan hallitus on kuitenkin lähestynyt eduskuntaa kirjelmällä, jonka mukaan esitys voidaan niin toivottaessa toimittaa myöhemmin, sillä taustalla on eduskunnan ponsi, jossa etämyyntiä koskevia säädöksiä on pyydetty selkiyttämään.

Prosessi on muodostunut työlääksi. Aivan ensin pitäisi saada selkoa nykytilasta eli siitä, onko etämyynti nykylain mukaan sallittua vai ei. Saarikon mukaan asia on ennen kaikkea juridisesti hankala, kun sitä määrittelevät sekä eduskunnan ponsi, EU-komission kanta että korkeimman oikeuden kesällä antama tuomio.

– Ja näiden puitteissa pitäisi löytää ratkaisu, joka voitaisiin esitellä eduskunnalle, ja se on osoittautunut aiemmin ajateltua paljon vaikeammaksi. Ja itse asiassa todellakin ei pelkästään poliittisista syistä, Saarikko sanoi.

Komissio otti viime kuussa Suomen pyynnöstä kantaa lakiesitykseen, jossa kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti kiellettäisiin. Komissio pitää maahantuontikieltoa unionin perustamissopimuksen vastaisena. Komissio pyysi Suomea harkitsemaan, voitaisiinko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että tuotteet luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.

Suomen on vastattava komission esittämiin huomioihin 7. tammikuuta mennessä.

– Kyllä Suomi komissiolle vastaa, Saarikko sanoi keskiviikkona.

