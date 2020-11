Esitys Uudenmaan demareilta: Porkkala jälleen kansallispuistoksi – ”Alue on erityisen arvokas monestakin syystä”

Uudenmaan sosialidemokraatit esittää, että Porkkalan alueesta perustetaan jälleen kansallispuisto. Uusmaalaiset demarit patistavat valtioneuvostoa ottamaan asian käsittelyynsä pikimmiten. DEMOKRAATTI Demokraatti

Porkkalan alue Kirkkonummella oli yksi Suomen neljästä ensimmäisestä kansallispuistosta, mutta se menetti asemansa sotien aikaan, eikä sitä ole palautettu. Uudenmaan sosialidemokraatit muistuttaa kannanotossaan, että Suomen täyttäessä 100 vuotta päätettiin uuden kansallispuiston perustamisesta. Tuolloin Porkkala hävisi täpärästi Kainuussa sijaitsevalle Hossan alueelle.

Uudenmaan sosialidemokraatit katsoo, että Porkkalan alue täyttää kaikki kansallispuiston vaatimukset.

”Porkkalan alue on erityisen arvokas monestakin syystä. Alueen sijainti, linnusto, vedenalainen luonto ja geologia tekevät siitä erityisen hyvin kansallispuistoksi soveltuvan alueen. Alueella on monimuotoinen elinympäristö, johon kuuluu sekä ulko- että sisäsaaristoa”, kannanotossa sanotaan.

Metsähallituksen Luontopalvelujen tekemien kartoitusten yhteydessä alueella tavattiin yli 40 uhanalaista luontotyyppiä, viisi uhanalaista lintulajia, kaksi uhanalaista hyönteislajia ja yksi uhanalainen putkilokasvilaji. Lisäksi alueelta löytyy kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita pronssi- ja rautakaudelta sekä sotien aikaisia linnoituksia.

Porkkalan alue on Uudenmaan demareiden mukaan arvokas erityisesti sijaintinsa vuoksi. Porkkalanniemi on Suomenlahden kapeimmassa kohdassa ja työntyy pitkälle lounaaseen Suomenlahdelle. Alueella on vaikutusta lintujen muuttokäyttäytymiseen ja vedenalaisen luonnon olosuhteisiin. Aikoinaan alue oli tärkeä myös merenkulun ja puolustusstrategioiden näkökulmasta.

Koronapandemia on kasvattanut ulkoilu- ja virkistysalueiden merkitystä, kun aiempaa suurempi määrä ihmisiä liikkuu taas luonnossa, Uudenmaan demarit muistuttaa.

”Porkkalan alue olisi sijainniltaan loistava kansallispuistoksi, koska se on nopeasti saavutettavissa pääkaupunkiseudulta ja muualtakin Uudeltamaalta. Porkkalan kansallispuiston perustaminen tukisi hyvin Uudenmaan kannalta tärkeän ulkoilu- ja virkistysalueen kehittymistä.”

Uudenmaan sosialidemokraatit kertaa valtioneuvoston tehneen vuonna 2016 päätöksen Porkkalan alueen kehittämisestä vajaan 13 000 hehtaarin suuruisena luonnonsuojelualueena. Tässä yhteydessä Metsähallitukselta tilattiin selvitys, jossa se inventoi alueen luonto-, kulttuuriperintö- ja käyttöarvoja.

Lisää Porkkalasta voit lukea Retkipaikka-sivustolta.

Otsikosta korjattu sanan ”alue” kirjoitusvirhe klo 12.59