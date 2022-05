Eskelinen kotoutumiskeskustelussa: ”On tärkeää, että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa alusta alkaen”

Hallituksen kotoutumisselonteosta käytiin tänään palautekeskustelu eduskunnassa. SDP:n ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Seppo Eskelinen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Me puhumme täällä siis ihmisistä, joiden elämä on alkanut jossain muualla, mutta on jatkumassa Suomessa. On tärkeää, että varmistamme jokaisen, joka tänne asumaan tulee, mahdollisuuden kotoutua ja rakentaa hyvä arki, Eskelinen totesi puheensa aluksi.

Hän muistutti, että kotoutumisen onnistuminen määrittää monen tulevaisuuden pitkälle, kun taas epäonnistuneella kotouttamisella on kauaskantoiset ja vakavat seuraukset.

– Kotoutumisen polun alkuvaiheet ovat tärkeitä. Siksi juuri niiden palveluiden tulee toimia erityisen hyvin. Kotoutumisessa on kyse kokonaisvaltaisesta asiasta. Niin työllistymisestä, mutta myös yhteiskunnan muusta osallisuudesta. Selonteon keskeisinä ehdotuksina ovatkin työllisyyden edistäminen ja osallisuuden lisääminen. Nopeat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut ovat avainasemassa onnistuneeseen kotoutumiseen, Eskelinen painotti.

Hän totesi, että syrjäytyminen voi altistaa rikolliselle polulle päätymiselle, ja lisäksi tämä kehitys on omiaan aiheuttamaan jakolinjoja suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

– Turvallisuusongelmat kasautuvat yleisesti ottaen syrjäytymisen, sosiaalisen pahoinvoinnin ja moniongelmallisuuden ympärille, ja tälle altistaa muun muassa ylisukupolvinen syrjäytyminen, heikko sosioekonominen asema ja päihteiden käyttö. Siksi tällaista kehitystä pitää kyetä estämään mahdollisimman hyvin. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten nuoriin.

Eskelisen mukaan maahan tullessa omankielisten palveluiden saatavuus on tärkeää, ja esimerkiksi tulkkauspalvelut omalla kielellä merkityksellisiä.

– Omalla kielellä annettu tieto Suomen yhteiskunnasta, arvoista ja toimintatavoista nähdään tärkeänä osana kotoutumista. Riittävä kielitaito on edellytys suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiselle ja usein myös työllistymiselle. Onkin tärkeää, että suomen tai ruotsin kielen oppimista tehostetaan, koulutukseen osallistuminen on velvoittavaa, ja oppimista mitataan.

Eskelinen summasi, että kotoutuminen vaatii sekä yhteiskunnan resursseja, että maahanmuuttajan itsensä vastuuta.

– Siksi on tärkeää, että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa alusta alkaen. Kun palvelut ovat toimivat, voidaan niiden käyttöä perustellusti velvoittaa.

– Muuttaminen uuteen maahan on iso asia ja suuri elämänmuutos. Tärkeä tekijä kotoutumisen onnistumisessa on myös yleisellä ilmapiirillä niin ihmisten kuin työelämän kesken. Mitkään toimet eivät ole tehokkaita, jos yhteiskunnan yleinen ilmapiiri niiden vaikutusta estää. Siksi on tärkeää edistää sitä, että me jokainen voimme tulla toistemme kanssa toimeen taustasta riippumatta. Tässä vastuu on meistä jokaisella, hän päätti puheenvuoronsa.