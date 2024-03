Espoo kasvatti eniten vetovoimaansa, mutta se ei ole listan ykkönen

Espoo on kasvattanut eniten vetovoimaansa Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, selviää tutkimusyhtiö T-Median vuosittaisesta tutkimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselytutkimuksen mukaan Tampere on edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki, vaikka senkin vetovoima on laskenut. Turku on Espoon lisäksi ainoa vetovoimaansa kasvattanut kaupunki.

Jaetulla toisella sijalla vetovoimaisuudessa olivat Jyväskylä ja Kuopio. Eniten vetovoimaansa ovat menettäneet Lahti, Oulu ja Kuopio.

- Espoon kasvu kertoo siitä, että tänne muutetaan edelleen työn ja osaamisen perässä. Vetovoimaa on erityisesti tieto- ja osaamisintensiivisiin yrityksiin ja osaajiin, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä arvioi tutkimusyhtiön tiedotteessa.

Vetovoimansa kasvusta huolimatta Espoo on vasta listan kuudennella sijalla. Espoo on kuitenkin pääkaupunkiseudun kaupungeista vetovoimaisin. Helsinki on listalla yhdeksäntenä, Vantaa kymmenentenä.

Tutkimuksessa vastaajat arvioivat kaupunkien vetovoimaa kuudessa osa-alueessa: taloudellinen elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne. Taloudellisessa elinvoimassa Tampere on ainoa kaupunki, joka ylsi erinomaiseen arvioon.

Tammikuussa toteutettuun vetovoimatutkimukseen osallistui noin 1 700 suomalaista. Tutkimus toteutettiin nyt neljännen kerran.