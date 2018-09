Espoolaisen koulun oppilas sai sairaskohtauksen liikuntatunnilla – Koululaisten Move!-testaukset keskeytetään toistaiseksi myös Helsingissä

Helsingin suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa nykyisen opetussuunnitelman mukainen Move!-testien teko keskeytetään ainakin väliaikaisesti oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi, tiedottaa Helsingin kaupunki.

Espoolaisen koulun oppilas sai sairaskohtauksen liikuntatunnilla, jolla oli suoritettu Move!-testin kestävyyssukkulajuoksuosiota. Espoo on päättänyt keskeyttää toistaiseksi oppilaiden Move!-testaukset. Espoon sivistystoimi on saanut selvityksen oppilaan kuolemasta ja selvityksen mukaan koulu on toiminut opetushallituksen Move!-testistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.