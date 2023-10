Espoostakin tuli ratikkakaupunki – Raide-Jokerin liikenne alkoi

Pääkaupunkiseudun ensimmäisen pikaraitiotien eli Raide-Jokerin liikenne on alkanut tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pikaraitiolinja 15 kulkee Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä.

Ensimmäinen pikaraitiovaunu lähti matkaan Aalto-yliopiston metroaseman pysäkiltä kohti Itäkeskusta kello 9.20. Valtioneuvoston tervehdyksen toivat pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Radan pituus on noin 25 kilometriä, ja siitä noin 16 kilometriä kulkee Helsingissä ja noin 9 kilometriä Espoossa. Espoostakin tulee siis nyt ratikkakaupunki. Pysäkkipareja on yhteensä 34.

Raide-Jokeri kulkee pääosin omalla kaistallaan. Keskimääräiseksi matkanopeudeksi tavoitellaan noin 25:tä kilometriä tunnissa.

RAIDEYHTEYS tulee korvaamaan Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn bussilinjan eli runkobussilinja 550:n, joka ei enää riitä kasvavalle matkustajamäärälle. Nykyisin bussilinjalla kulkee noin 40 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Raide-Jokerilla on ennustettu kuljettavan noin 91 000 matkaa per arkivuorokausi vuonna 2030, ja vuonna 2050 niitä on ennusteen mukaan 125 000.

Espoon kaupungin verkkosivulla kerrotaan, että kaavoitus pikaraitiotien varrella on ollut vilkasta sen jälkeen kun päätös linjan rakentamisesta tehtiin kesäkuussa 2016. Raitiotien varrelle on Espoossa kaavoitettu uusia asuntoja noin 400 000 kerrosneliömetriä.