Essayah saapui Säätytalolle – puolusti tiukasti Alkon monopolia

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi Säätytalolle saapuessaan hieman yllättäen monopolien purkamista. Essayah tarkensi, että kyse on Alkon monopolista, jonka purkamista, eli käytännössä vahvempien alkoholijuomien vähittäiskauppamyyntiä, kristillisdemokraatit vastustavat. DEMOKRAATTI Demokraatti

ESSAYAH perusteli Alkon monopolin säilyttämistä sillä, ettei jo valmiiksi kuormittuneita sote-palveluita pidä enää enempää rasittaa.

– Tällaisessa tilanteessa, jossa ollaan on pidettävä huolta kokonaisuudesta, että millään omilla toimilla ei lähdetä lisäämään sitä painetta mikä meillä terveydenhuollossa on. Viittaan tässä erityisesti keskusteluihin mitä on käyty monopolien ympärillä.

– Tilanteessa, jossa meillä on suuret hoitojonot ja ruuhkaa päivystyksissä ja kesäksi osastoja joudutaan sulkemaan hoitajapulan takia, niin puheet alkoholimonopolin purkamisesta olisivat koko lailla vastuuttomia, Essayah sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvisti, että hallitusneuvotteluissa on pöydällä ja kesken monopoleihin liittyviä kysymyksiä. Purra nosti erikseen esiin Alkon, apteekit, VR:n ja Postin.

Säätytalon hallitusneuvotteluissa alkaa seitsemäs, ratkaisevaksi ennakoitu viikko. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on pitänyt tavoitteenaan neuvottelujen valmistumista ennen juhannusta.