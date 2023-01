Essayahin kuppi nurin: ”Tämä päätös oli järjetön ja vastuuton”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii tiedotteessaan, että Marinin hallituksen ”järjetön päätös yksityisten terveydenhoitopalvelujen Kela-korvausten romuttamisesta” on kumottava mahdollisimman pian. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Marinin hallitus on ideologisesti sokeutunut, eikä se ole kuunnellut järjen ääntä. On tärkeää, että eduskuntavaalien myötä syntyvä uusi hallitus korjaa asian pikimmiten, Essayah sanoi tänään Lahdessa.

Vuoden alusta valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien Kela-korvauksista poistui.

– Sietämättömän pitkiksi käyneet hoitojonot kyetään purkamaan vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Siksi Kela-korvauksia olisi kannattanut pikemminkin jopa määräajaksi korottaa kristillisdemokraattien ehdottamalla tavalla. Päätöksen tekee vielä absurdimmaksi se, että samaan aikaan hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn EU-sääntelyyn perustuvan lain, joka mahdollistaa yksityisen puolen hoidon vastaanottamisen ulkomailla Suomen valtion piikkiin, Essayah sanoo.

– Yksityisen sektorin lääkärien määräämien tutkimusten ja hoitojen korvaukset päätettiin ajaa alas juuri silloin, kun yksityisen sektorin apua olisi eniten tarvittu hoitojonojen purkuun. Tämä päätös oli järjetön ja vastuuton monella eri tavoin, hän jatkaa.

Hän sanoo, että yhteiskunnan kannalta Kela-korvattu lääkärikäynti tulee edullisemmaksi kuin julkisen terveydenhuollon lääkärikäynti, koska korvaukset ovat toimineet kannustimena käyttää myös omia varoja terveydenhuollon rahoittamiseen.

Essayah´n mukaan tulevaisuudessa esimerkiksi Virosta voisi hakea lääkäripalveluita ja niihin liittyviä tutkimuksia ja hoitoja, kun taas Suomessa korvataan vain vastaanoton 8 euroa. Jo nyt ennustetaan, että maksukykyisten terveysturismi ulkomaille ja kiihtyy, ja Suomestakin perustettaisiin klinikoita maan rajojen ulkopuolelle. Tämä kehityskulku toimisi Essayahin mukaan maksukykyisimpien hyväksi ja repisi väestöryhmien välisiä terveyseroja entisestään.

– KD haluaa, että Kela-korvaukset palautetaan hallituksen uudistusta edeltävälle tasolle. Näin varmistettaisiin, että myös pieni- ja keskituloiset pystyvät hakemaan tarvitsemiaan yksityisen puolen erikoislääkärin tutkimuksia ja hoitoja Kela-korvattuina ihan kotimaasta, Essayah sanoo tiedotteessa.

1.1.2023 alkaen valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistui. Korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Myös yksityislääkärin vastaanottokäynneistä voi edelleen saada Kela-korvausta. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.