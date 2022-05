Etelä-Korea: Pohjois-Korea valmiina tekemään ydinkokeen – Biden matkustaa torstaina Aasiaan

Pohjois-Korea on saanut päätökseen ydinkokeen valmistelun ja etsii parhaillaan parasta hetkeä ydinkokeen suorittamiseksi, sanoo Etelä-Korean parlamenttiedustaja Ha Tae-keung. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kertoi asiasta Etelä-Korean tiedustelupalvelun tiedonannon jälkeen.

Myös Valkoinen talo on varoittanut, että Pohjois-Korealta saatetaan nähdä provokaatioita Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tämän viikon Aasian-matkan aikana.

Biden lähtee torstaina virkakautensa ensimmäiselle matkalle Aasiaan. Hän vierailee Yhdysvaltain liittolaismaissa Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Bidenin hallinnon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan sanoi, että Pohjois-Korea saattaa hyödyntää Bidenin matkaa jonkinlaisten provokaatioiden järjestämiseen.

- Lisää ohjuskokeita, pitkän kantaman ohjusten testaamista tai ydinkokeita, tai vaikka molempia, päivinä ennen presidentin matkaa, sen aikana tai sen jälkeen, Sullivan luetteli.

Hänen mukaansa Bidenin hallinto on valmis tekemään niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin muutoksia sotilaallisen läsnäoloonsa Itä-Aasiassa varmistaakseen liittolaisiensa turvallisuuden ja osoittaakseen, että Yhdysvallat vastaa Pohjois-Korean toimiin.

Yhdysvaltojen fokus sekä Euroopassa että Aasiassa

Yhdysvallat puhkuu itseluottamusta Bidenin matkan alla, sillä Valkoisen talon mielestä lännen yhtenäinen vastaus Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa on vankistanut Yhdysvaltain johtajuutta.

Sunnuntaina Tokiossa Biden osallistuu alueellisen neljän maan Quad-ryhmän – Yhdysvaltain, Japanin, Australian ja Intian – huippukokoukseen. Quad-ryhmä pyrkii patoamaan Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa alueella, mutta Sullivanin mukaan Bidenin matkan tarkoitus ei ole uhitella Kiinaa vastaan, vaan osoittaa lännen ja sen aasialaisten liittolaisten yhtenäisyyttä.

Yhdysvallat on jo yli kymmenen vuoden ajan yrittänyt siirtää ulkopolitiikkansa painopistettä Euroopasta Aasiaan, mutta muun muassa Venäjän aggressiivisuus on hidastanut projektia. Bidenin Aasian-matka on kuitenkin osa tätä strategiaa, eikä keskittyminen kahteen alueeseen yhtä aikaa tuota Sullivanin mukaan hankaluuksia, vaan osa-alueet pikemminkin vahvistavat toisiaan.

- On jotakin aika symbolista siinä, että tapaa ensin Suomen presidentin ja Ruotsin pääministerin vahvistaakseen Natoa ja vapaan maailman reaktiota Ukrainan tapahtumiin, ja nousee sitten koneeseen lentääkseen Intian Valtameren ja Tyynenmeren alueelle, Sullivan sanoi.

Biden tapaa torstaina presidentti Sauli Niinistön ja Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin Washingtonissa ja keskustelee maiden Nato-hakemuksista.