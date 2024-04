Etelä-Koreassa sulatellaan vaalien tulosta – oikeistopääministeri valmis eroamaan

Etelä-Korean pääministeri Han Duck-soo on tarjoutunut jättämään tehtävänsä valtapuolue PPP:n kärsittyä tappion parlamenttivaaleissa, uutistoimisto Yonhap kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimittajille kommentoineen presidentinkanslian virkamiehen mukaan pääministeri Han on ilmaissut aikeensa erota. Virkamiehen mukaan joukko presidentinkanslian virkamiehiä on niin ikään aikeissa jättää tehtävänsä vaalitappion vuoksi.

Oikeistolaisen PPP:n johtaja Han Dong-hoon on ehtinyt jo ilmoittaa omasta erostaan. Hän sanoi toimittajille torstaina, että hän kantaa täyden vastuun vaalituloksesta ja väistyy tehtävästään.

PPP:tä niin ikään edustava presidentti Yoon Suk-yeol puolestaan lupasi vaalitappion jälkeen uudistuksia.

Asiasta kertoi toimittajille hänen kansliapäällikkönsä Lee Kwan-sup, jonka mukaan presidentti muun muassa sanoi tekevänsä parhaansa vakauttaakseen maan taloutta sekä ihmisten toimeentuloa.

ETELÄ-KOREAN oppositio oli Yonhapin mukaan ottamassa selvän voiton maan parlamenttivaaleissa, kun lähes kaikki äänet oli laskettuna.

Lee Jae-myungin (kuvassa) oppositiossa olevan demokraattisen puolueen (DP) odotetaan apupuolueensa kanssa saavan yli 170 paikkaa yhteensä 300-paikkaisessa parlamentissa.

Vaalimenestys antaa Leelle nostetta kohti presidenttiyttä, poliittinen konsultti Bae Kang-hun arvioi. Hänen mukaansa monet DP:n riveistä parlamenttiin valitut ovat Leen uskollisia kannattajia.

Kaikkiaan oppositioblokin odotetaan saavan reilusti yli 180 paikkaa, sillä maan entisen oikeusministerin Cho Kukin johtama, vastaperustettu keskusta-vasemmistopuolue on saamassa parlamenttiin 12-14 paikkaa.

Vaalien tulos on merkittävä isku PPP:lle, joka on Yonhapin mukaan saamassa apupuolueensa kanssa päälle sata paikkaa.

OPPOSITIOPUOLUEET olivat keskiviikkona yhdessä vaiheessa saamassa parlamenttiin yli kahden kolmasosan enemmistön, mikä olisi voinut mahdollistaa presidentin asettamisen virkasyytteeseen. Lopullinen tulos näyttää kuitenkin jäävän selvästi tuosta 200 paikan rajapyykistä.

Yoonin nykyinen virkakausi päättyy 2027, mutta teoriassa parlamentti voi panna hänet viralta ennen sitä.

Joka tapauksessa vaalitulos heikentää entisestään Yoonin mahdollisuuksia saada tavoitteitaan ajettua läpi.

Vaaleja on pidetty yleisesti kansanäänestyksenä presidentti Yoonin suosiosta. Yoon voitti täpärästi Leen vuoden 2022 presidentinvaaleissa. Presidenttinä hän on tiukentanut Etelä-Korean linjaa Pohjois-Koreaa kohtaan, mutta ei ole saanut sisäpoliittisia tavoitteitaan edistettyä. Hänen suosionsa on ollut alusta asti vaatimatonta.

Vaalien alla eteläkorealaisia puhuttivat muun muassa elinkustannusten kasvu, maata ravistellut nuorten lääkärien lakko sekä poliittiset skandaalit.