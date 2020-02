Etelä-Koreassa tartunnat levinneet nopeasti – isolla osalla yhteys uskonnolliseen yhteisöön

Etelä-Koreassa on raportoitu yli 160 uudesta koronavirustartunnasta. Maassa on nyt yhteensä yli 750 tartunnan saanutta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maassa on kolmanneksi eniten tartuntoja Kiinan ja Japanin jälkeen. Suurin osa Japanissa sairastuneista on saanut tartunnan Jokohaman satamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella.

Tartunnat ovat lisääntyneet nopeasti Etelä-Koreassa. Niitä on todettu kahdessa maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa: Daegussa ja Cheongdossa.

Suurimmalla osalla sairastuneista on yhteys Daegussa toimivaan uskonnolliseen yhteisöön Shincheonjiin. Uusista tartunnoista 129:llä on yhteys seurakuntaan.

Maan presidentti Moon Jae-in nosti maan virushälytystason sunnuntaina punaiselle eli korkeimmalle mahdolliselle.

CNN:n mukaan koulujen lukukausien aloitusta on siirretty maassa viikolla.

Kiina kertoi maanantaiaamuna 150 uudesta kuolemasta. Manner-Kiinassa on kuollut lähes 2 600 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Koko maassa lähes 78 000 ihmistä on saanut tartunnan. South China Morning Postin laskurin mukana lähes 25 000 on toipunut tartunnasta.

Kiinan on tarkoitus päättää maanantaina, siirtääkö se maan kansankongressin vuosittaista kokousta. Kokousta ei ole siirretty sitten kulttuurivallankumouksen, joka mylläsi Kiinaa 1960–1970-lukujen taitteessa.

Monet kokouksen osallistujat ovat mukana virukseen liittyvissä toimissa omilla alueillaan. Lisäksi Pekingiin muualta Kiinasta saapuvat on määrätty karanteeniin.