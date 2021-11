Etiopian tilanne kireä – huhu mahdollisesta verilöylystä liikkuu ilmassa, mutta sen aloittaminen kiistetään ”naurettavana” tietona

Kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat tänään Etiopian pääkaupunkiin Addis Abebaan osoittamaan mieltään hallinnon tueksi ja Tigrayn kapinallisliikettä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus on julistanut hätätilan ja pyrki mielenosoituksella kokoamaan kansan tukea kapinallisia vastaan, jotka ovat viime viikkoina vallanneet uusia alueita ja kaupunkeja, eivätkä ole sulkeneet pois myöskään etenemistä kohti pääkaupunkia.

Hallitus on vakuuttanut, että pääkaupunki ei ole vaarassa, mutta kaupungin asukkaita silti on kehotettu valmistautumaan taisteluun kapinallisia vastaan.

Marssijat kantoivat kylttejä, joissa he syyttivät länsimaiden tiedotusvälineiden levittävän ”valeuutisia”, joissa kapinallisten etenemistä liioitellaan.

Poistumiskehoitus annettu

Tigrayn kansan vapautusrintama TPLF ja Oromon vapautusarmeija OLA torjuivat väitteet, että ne valmistautuisivat valtaamaan pääkaupungin ja panemaan toimeen verilöylyn.

- Väitteet, että Addis Abeban asukkaat olisivat meitä vastaan, ovat liioiteltuja, sanoi TPLF:n edustaja Getachew Reda uutistoimisto AFP:lle.

- Addis on sulatusuuni. Siellä asuu kaikenlaisia ihmisiä eri ryhmistä. Väite, että Addiksessa tulisi verilöyly, jos me menemme sinne, on täysin naurettava, Reda sanoi.

Kapinalliset ovat Redan mukaan valmiita syrjäyttämään pääministeri Abiy Ahmedin, mutta eivät ole aikeissa vallata pääkaupunkia.

Monet maat ovat suositelleet, että niiden kansalaiset poistuisivat Etiopiasta. Myös Suomen ulkoministeriö kehottaa suomalaisia lähtemään maasta heti.

Etiopia tilanne kärjistyi viime vuonna, kun Ahmed lähetti joukkoja kukistamaan Tigrayn aluejohdon ja TPLF:n. Nopeaksi aiotusta operaatiosta on kehkeytynyt pitkä ja verinen sisällissota, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä.