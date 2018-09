”Ette saaneet vapauttanne päätyäksenne kulutuksen ja individualismin orjiksi” – Paavi herätteli Virossa keskustelua elämän sisällöstä 2010-luvulla

Tallinnan Vapaudenaukio oli täynnä väkeä, kun paavi Franciscus johti messua aurinkoisessa mutta koleassa syyssäässä tiistaina. Virossa vieraillut roomalaiskatolilaisten johtaja sai etelänaapurissa ystävällisen vastaanoton, mutta oli monella tapaa profeetta vieraalla maalla.

Viro on maailman maallistuneimpia yhteiskuntia, eikä paavin vierailusta juuri näkynyt merkkejä vain muutaman korttelin päässä messupaikasta. Itse Vapaudenaukio olisi täyttynyt hädin tuskin puolilleen, vaikka sinne olisi tuotu kaikki Viron katolilaiset.

Laulavaa vallankumousta ihaillen muistellut paavi pyrkikin herättämään keskustelua virolaisten elämän sisällöstä nykypäivänä.

– Te ette saaneet vapauttanne päätyäksenne kulutuksen ja individualismin orjiksi, Franciscus muistutti messuväkeä.

– Jotkut ihmiset luulevat olevansa vapaita, kun he elävät ilman Jumalaa tai pitävät hänet välimatkan päässä. He eivät ymmärrä, että niin tehdessään he kulkevat elämän läpi orpoina ilman kotia, minne palata.

Franciscuksen sanat eivät ehkä pudonneet kovin otolliseen maaperään, sillä kuten hän itsekin myönsi, suurin osa virolaisista ei tunnusta mitään uskontoa.

Kuuntelemista tuomitsemisen sijaan.

Ekumenia eli kristittyjen ykseys oli paavin toinen pääteema Virossa. Maan kristityistä valtaosa on ortodokseja ja luterilaisia, minkä vuoksi ohjelmassa oli myös kirkkokuntien yhteinen tilaisuus protestanttisessa Kaarlenkirkossa.

Ekumeniaan myönteisesti suhtautuva paavi pitää kristittyjen vuoropuhelua hyvänä asiana.

– Jos näemme toisemme pyhiinvaeltajina yhteisellä matkalla, opimme uskomaan sydämemme matkakumppaneillemme ilman pelkoa tai epäluuloa, Franciscus perusteli.

Voimakkainta itsekritiikkiä paavi osoitti puhuessaan nuorille, jotka hetkeä aikaisemmin olivat kertoneet omasta uskostaan ja sen merkityksestä elämässä. Franciscus myönsi, että katolinen kirkko – ja uskonnolliset yhteisöt yleisemminkin – kohtelee monesti nuoria kuin aikuiset: opettaa ja tuomitsee, mutta ei kuuntele ja kulje rinnalla.– Meidät itsemme täytyy käännyttää. Meidän pitää tajuta, että voidaksemme seisoa rinnallanne meidän täytyy muuttaa monia tilanteita, jotka inhottavat teitä.

Hyväksikäyttöskandaalitkin puheeksi.

Paavin mukaan nuoret usein kokevat, ettei kirkolla ole mitään merkityksellistä sanottavaa tai että kirkko jopa häiritsee ja ärsyttää. Tässä osansa on katolisen kirkon mainetta ravistelevilla väärinkäytöksillä.

– Nuoria järkyttävät seksi- ja talousskandaalit, joita ei tuomita selkeästi, Franciscus myönsi,

Paavin vierailu oli houkutellut Tallinnaan satoja suomalaisia, eivätkä kaikki suinkaan olleet katolilaisia. Luterilaiset helsinkiläisteologit Elsi Kiviniemi ja Petra Kuivala pohtivat messupaikalle jonottaessaan Franciscuksen olevan kiinnostava paavi, koska hän on tuonut uusia tuulia vanhoilliseen kirkkoon. Franciscuksen näytöt hyväksikäyttöskandaalin kunnollisessa hoidossa eivät kaksikkoa tosin ole vielä vakuuttaneet.

Katolista kirkkoa työkseen tutkivan Kuivalan mukaan käynti syrjäisessä, pienessä ja maallistuneessa Virossa sopii hyvin Franciscuksen tyyliin.

– Hänen mukaansa kirkon pitää mennä periferioihin. Nämä matkat ovat niitä, joissa hän itse näyttää, että niihin mennään, Kuivala sanoo.

STT–NIILO SIMOJOKI