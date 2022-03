”Ettekö te olekaan tästä tarpeesta samaa mieltä?” – Saarikko äimän käkenä PS:n näkemyksistä

Perussuomalaiset kritisoi eduskunnan kyselytunnilla hallitusta, joka sen puolueen mielestä muun muassa keskittyy ”maailmanparantamiseen” eikä suomalaisten pärjäämiseen. Marja Luumi Demokraatti

Kritiikin aloitti kansanedustaja Mikko Lundén (ps.), jonka mielestä hallitus kohtelee nyt suomalaisia epäoikeudenmukaisesti.

– Samaan aikaan kun suomalaiset joutuvat varautumaan vyönkiristämiseen, hallitus kohdentaa lisäresursseja muun muassa Afrkkaan ilmastokehitysapuun jopa tuplaten sen. Suomalaiset nuolevat näppejään eikä helpotusta esimerkiksi kuljetusyrittäjille ole. Miksette leikkaa toissijaisista menoista ja kohdista niitä suomalaisten pärjäämiseen?

PS:n kysymysvyöryyn vastasi lähinnä valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.), joka muistutti, että työmatkaliikenteeseen on muun muassa tulossa verovähennyksiä. Hallitus valmistelee myös tukea kuljetusalalle kohonneiden energianhintojen takia.

– Ymmärrän, että monen arki on kohtuuttoman vaikeaa taloudellisesti. Siksi olen tyytyväinen, että esimerkiksi perusturvaa on tällä vaalikaudella parannettu.

Saarikon mukaan mitään jatkotoimia ei ole suljettu pois.

Lundénin mukaan ”hallitus ei ole valmis perumaan tuumaakaan maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikastaan”.

– Ei edes silloin kun Venäjän sotatoimet tuntuvat rajusti suomalaisten arjessa. Monissa Euroopan maissa polttoaine- ja energiahintoja kompensoidaan suoraan kansalaisille ja veroja lasketaan. Tämä on isänmaallista politiikkaa.

”Tämän politiikan takana on perusteltua seistä.”

Hänen mielestään hallituksen linjasta ei ota selvää. Lundén otti esille muun muassa kannanotot jakeluvelvoitteesta. Hän viittasi siihen, että Saarikko on väläyttänyt, että sitä voitaisiin ehkä alentaa väliaikaisesti.

Jakeluvelvoite tarkoittaa osuutta, joka bensan ja polttoaineen jakelijoiden myymästä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvia. Taustalla on EU-sääntely. Biopolttoaineen osuuden nostaminen nostaa myös polttoaineen hintaa.

– Milloin hallitus kohdentaa sadat miljoonat eurot maailmanparantamisen rahat suomalaisille, PS-kansanedustaja paukutti.

Saarikko totesi, että hänellä on selvästi ollut väärä ymmärrys.

– Olen käsittänyt niin, että perussuomalaisetkin on joutunut tarkistamaan omaa linjaansa, joka on perustunut loputtomalle kritiikille hallituksen ratkaisuista satsata Suomen energiaomavaraisuuteen ja uusiutuviin energioihin.

Hän painotti, että pelkästään vakava ilmastonmuutos ei ole noihin ratkaisuihin keskeinen syy vaan se on perusteltu tarve katkoa Suomen ja Euroopan energiariippuvuus Venäjästä.

– Ettekö te olekaan tästä tarpeesta samaa mieltä? Siksi hallitus kohdistaa tänä vuonna uusiutuvan energian investointeihin ja samalla Suomen omavaraisuuteen historiallisen paljon rahaa. Ja me joudumme tekemään näitä ratkaisuja lisää, että katkomme energiariippuvuutta Venäjästä. Se on Suomelle tärkeä ja strateginen valinta. Tämän politiikan takana on perusteltua seistä etenkin näinä aikoina.

”Ilmastohaasteet eivät ole kadonneet minnekään.”

Perussuomalaisten puheenjohtajan, kansanedustaja Riikka Purran kuitti tuli saman tien. Hänen mukaansa puolueen ei ole tarvinnut muuttaa tärkeysjärjestyksiään Ukrainan sodan jälkeen. Purra totesi, että Afrikan ilmastorahoitukseen menevät rahat ovat pois suomalaisilta.

– Miksi ei hallitus kykene perumaan tällaisia päätöksiä?

Vastaus tuli kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarilta (sd.), joka huomautti, etteivät ilmastohaasteet ole kadonneet minnekään, päinvastoin.

– Suurin osa maailmasta on sitoutunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, ettei synny sen myötä myöskään nälänhätää ja pakolaisuutta. Uskon, että meillä on aivan yhteinen tavoite.

Hän myös oikoi käsitystä, että hallitus olisi laittamassa mitään uutta rahaa mihinkään vaan kehysten sisällä toimitaan.

– Tässä aukeaa myös valtavat mahdollisuudet suomalaisille yrityksille, suomalaiselle työlle, tehdä ratkaisuja, joista elämme tulevaisuudessa.

”Maailmaasyleilevää oikeaa politiikkaa on auttaa Ukrainaa.”

”Maailman syleilystä” hallitusta moitti kansanedustaja Veijo Niemi (ps.).

– Mitä sanon kuljetusyrittäjälle, joka kysyi, eikö hallituksen pitäisi tukea kriisiaikana oman maan kuljetusten huoltovarmuutta, jotta polttoaine säilyy järkevän hintaisena eikä keskittyä parantamaan maailmaa?

Saarikon mukaan kuljetusyrittäjille on valmisteilla tukikeinoja. Hän mainitsi jakeluvelvoitteen väliaikaisen alentamisen, ”joka ei ole ongelmatonta”. Toisena vaihtoehtona tulee suora tuki yrityksille ja kolmantena lainavaltuudet, jotta akuutti kassakriisi ei kaataisi yrityksiä.

– Ja maailman syleilystä. Meihin vaikuttavat maailman markkinahinnat, ja emme ole yksin vaan Ukrainan hätä on myös meidän hätäämme. Maailmaasyleilevää oikeaa politiikkaa on auttaa Ukrainaa ja sieltä lähteviä ihmisiä, Saarikko muistutti kysyjää.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) puolestaan vetosi vakavasti kuljetusyhtiöihin, että ne ottaisivat indeksiehdon sopimuksiinsa hintojen nousun varalta. Hänen mukaansa noin 60 prosentissa asia on hoidettu.

– Se olisi ainoa nopea tekijä kompensoida tilannetta, kun polttoaineiden hinnat nousevat.