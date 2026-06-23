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Politiikka

23.6.2026 12:13 ・ Päivitetty: 23.6.2026 12:13

EU: Itämerelle kuuden maan yhteinen kaapelikeskus valvomaan meriturvallisuutta

Demokraatti / arkistokuvaa
Kiinalaisaluksen Itämerellä marraskuussa 2024 katkaiseman C-Lion1 -datakaapelin pätkä valokuituineen.

Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja, kertoo Euroopan komission Suomen-edustusto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

2,5 miljoonaa euroa maksavan hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat yhdessä EU-maista Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa.

- Hankkeella vahvistetaan kansallisia ja rajat ylittäviä turvaoperaatiokeskuksia, kehitetään alustoja tiedonvaihtoon sekä parannetaan valmiuksia havaita ja ehkäistä kriittiseen meri-infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia tällä kyseisen infrastruktuurin kannalta erityisen herkällä alueella, tiedotteessa kerrotaan.

Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alettua helmikuussa 2022 Itämerestä on tullut jännittynyt alue, ja lukuisia merenpohjassa kulkevia kaapeleita on viime vuosina mennyt rikki. Viimeisin Suomea koskenut kaapelivaurio sattui uudenvuodenaattona 2025.

VASTAAVA keskus perustetaan myös Välimerelle. Etelä-Eurooppaan perustettava keskus saa rahoitusta 3,3 miljoonaa euroa.

Tiedotteen mukaan alueen maat voisivat jatkossa vaihtaa tietoja reaaliajassa, havaita poikkeamia ja koordinoida tarvittavia toimia keskenään.

Yhteensä kaapelikeskuksiin siis käytetään 5,8 miljoonaa euroa.

- Kaapelikeskukset ovat osoitus, että alueiden jäsenmaat panostavat yhteistyöhön muuttuvassa turvallisuustilanteessa, kommentoi Suomen EU-komissaari Henna Virkkunen tiedotteessa.

Virkkunen on teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja.

KOMISSIO ehdottaa myös 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi Välimerellä ja Atlantilla. Ajatuksena on, että merikaapeleiden vahingoittuessa vaurioihin pystyttäisiin reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Käyttöön otettaisiin siirrettäviä korjausmoduuleja, joita voitaisiin ottaa käyttöön nykyisillä korjausaluksilla.

Uusi kohdentamisehdotus on jatkoa aiemmin keväällä tehdylle 20 miljoonan euron ehdotukselle, jolla saatiin rahoitus korjausmoduuleille Itämerellä.

STT/Ilja Minkin

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