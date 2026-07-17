EU-komissio linjasi päästökauppajärjestelmästä – Elinkeinoelämä kiittelee, ympäristöjärjestöt eivät

EU-komissio haluaa unionin päästökauppajärjestelmästä entistä yritysystävällisemmän. Komissio esitteli perjantaina ristiriitaisen vastaanoton saaneen ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Komission mukaan päästökauppajärjestelmän uudistus auttaa yrityksiä, jotka ovat joutuneet kärsimään energian hintojen noususta, mutta samalla säilytetään järjestelmän keskeinen rooli ilmasto- ja energiasiirtymässä.

Käytännössä uudistus antaisi eurooppalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden jatkaa hiilidioksidipäästöjen tuottamista tulevina vuosina pidempään ja aiemmin asetettua edullisemmin kustannuksin.

- Omaksumme yritysystävällisemmän ja – jos saan sanoa – fiksumman lähestymistavan, EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstra sanoi tiedotustilaisuudessaan Brysselissä.

EU-komissio ehdottaa myös alle 5 000 kilometrin etäisyydeltä Eurooppaan lennettävien lentojen ulottamista päästökaupan piiriin.

Komissio haluaa myös asteittain sisällyttää jätealan päästökauppajärjestelmäänsä. Jäsenmaille voidaan myöntää poikkeuslupa vuoteen 2035 saakka, jos ne saavuttavat kierrätystavoitteet tai niillä on jo käytössä vastaava kansallinen vero.

JÄRJESTELMÄN uudistaminen on jakanut EU:n jäsenmaita. Etenkin Itä- ja Etelä-Euroopan maissa on haluttu puuttua päästökauppajärjestelmään, kun yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin nousseiden energian hintojen myötä. Lisää aiheesta Suomen ja Ruotsin pääministerit puolustavat EU:n päästökauppaa – Purkuhaluja Itä- ja Etelä-Euroopassa

Viime kuukausina tilannetta on tässä suhteessa pahentanut ennen muuta Yhdysvaltain ja Iranin välinen sota ja Hormuzinsalmen tilanne.

Pohjois- ja Länsi-Euroopassa on sen sijaan puhuttu sen puolesta, että päästökauppajärjestelmä säilyisi vakaana ja ennustettavana. Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo (kok.) ja Ulf Kristersson ovat lähettäneet EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille yhteisen kirjeen, jossa he vetoavat komissioon juuri tämän puolesta.

Suomen ja Ruotsin ohella myös muun muassa Tanska, Hollanti ja Espanja ovat olleet samoilla linjoilla.

Komission esityksen täytyy saada sekä EU:n jäsenmaiden että EU-parlamentin hyväksyntä, ja odotettavissa onkin tiukkaa vääntöä asiasta molemmilla tahoilla.

KOMISSION ehdotus sai happaman vastaanoton ympäristöjärjestö WWF:ltä.

- On todella ikävää, että komissio pyrkii vesittämään päästökauppajärjestelmän, joka on EU:n ilmastopolitiikan menestystarina. Päästökaupan piiriin kuuluvien teollisuuslaitosten päästöt ovat laskeneet puoleen vuodesta 2005 vuoteen 2024. Suomen tulee käyttää vaikutusvaltaansa heikennysten torppaamiseen, WWF Suomen ohjelmajohtaja Bernt Nordman sanoi tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa yritysten kilpailukyvyn huomioivaan esitykseen suhtauduttiin selvästi myönteisemmin.

- Komission tuore esitys päästökaupan uudistamisesta tarjoaa elinkeinoelämän kaipaamaa jatkuvuutta, jota yritykset tarvitsevat edetäkseen puhtaassa taloudessa ja energiasiirtymässä, EK kirjoittaa tiedotteessaan.

STT/Tuomas Savonen