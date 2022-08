EU-komission esitys tyrmättiin jo Suomessa ministerisuulla – tätä kohuehdotus voisi merkitä Turun tunnin juna -hankkeelle

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) torjuu EU-komission vaatimuksen, että tulevat raidehankkeet TEN-T -liikenneverkon piirissä pitäisi rakentaa standardoidulla eurooppalaisella raideleveydellä. Rane Aunimo Demokraatti

Ministeriö tiedotti asiasta tänään.

”Suomi ei hyväksy muutoksia raideleveyteen, ja uskon että näkemyksiämme kuunnellaan jatkovalmistelun aikana. On täysin selvää, että Suomen erityisolosuhteet täytyy huomioida ja raideleveytemme on säilyttävä. Raideleveyden muuttaminen ei olisi taloudellisesti mutta ei myöskään toiminnallisesti kannattavaa. Näin merkittävissä asioissa ei pidä tehdä hätäisiä päätöksiä, vaan vaikutukset tulee arvioida laajasti”, Harakka sanoo tiedotteessa.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Ehdotusta on käsitelty EU:n neuvoston työryhmissä ja Euroopan parlamentissa.

Komissio julkaisi 27.7.2022 tätä TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jolla reagoidaan ministeriön tiedotteen mukaan ”muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen”.

Suomi ei ole ainoa EU-maa, jota asia koskee. Leveämpiä raiteita on esimerkiksi Baltian maissa.

HALLITUSSIHTEERI EEVA OVASKA sanoo Demokraatille, että myös TEN-T-asetuksen muutosehdotuksen käsittely tulee jatkumaan EU:n neuvostossa syksyllä.

– Ihan tarkkaa arviota siitä ei ole, koska tästä lopullisesti päätetään, mutta puheenjohtajamaa Tšekki pyrkii siihen, että yleisnäkemys jäsenvaltioiden kesken tästä ehdotuksesta saavutettaisiin joulukuussa.

Lopullinen ratkaisu voisi tulla vuoden 2o23 aikana.

Ovaska sanoo, että komissioin ehdotukseen tulee suhtautua vakavasti, mutta Suomen tilanteelle on saatu myös ymmärrystä.

– Kuten ministerikin totesi, sikäli olemme luottavaisia, että tähän saadaan järkevä ratkaisu.

Ovaska ei lähde arvioimaan tarkasti, mitä raideleveyden muuttaminen maksaisi, mutta kyse olisi joka tapauksessa miljardeista.

Uusiksi raideyhteyksiksi ei ministeriön mukaan lasketa kuitenkaan yhteyksiä, joilla rakentaminen on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa. Suomen osalta tämä vaatimus tulisi sovellettavaksi hankeyhtiöiden suunnittelemilla rataosuuksilla, erityisesti Suomi-rata-hankeyhtiön ja Itärata-hankeyhtiön osalta. Turun tunnin juna -hankeyhtiön osalta vaatimus koskisi todennäköisesti vain uutta Espoo-Salo-oikorataa, ministeriö arvioi.

– Jos uudet yhteydet pitäisi rakentaa kapeammalla raideleveydellä, voisi olla tarpeen rakentaa uudet radat suunniteltua pidemmälle suuremmille asemille asti. Siis esimerkiksi Turun suunnan oikoradan osalta Espoon sijaan Helsingin päärautatieasemalle asti. Olemme arvioineet, ettei raideleveyden muuttaminen olisi kannattavaa tai tarkoituksenmukaista. Ensinnäkin näille uusille eri raideleveyden radoille tarvittaisiin uusi kalusto, jota ei olisi mahdollista käyttää muilla radoilla. Teknisesti on myös arvioitu, että koska ero Suomen raideleveyden ja eurooppalaisen standardin välillä on niin pieni, ettei olisi myöskään tilaa rakentaa esimerkiksi kolmikiskoraiteita, joilla pystyy liikennöimään kahdella eri raideleveydellä, Ovaska selvittää.

Ovaska sanoo, että asian taustalla on Ukrainan kriisi ja esimerkiksi huoltovarmuuskysymykset.

– Erityisesti viljankuljetukset ovat nousseet esiin, kun Ukrainassakin on eri raideleveys ja Puolan puolella taas kapea eurooppalainen standardi, niin siihen liittyen tämä on noussut esiin, mutta toki raideliikenteen ja ratojen yhteentoimivuus yleisemminkin Euroopassa on varmaankin komission ehdotuksen taustalla. Mutta erityisesti komissio on vedonnut tähän kriisin esiin nostamiin haasteisiin rataverkkojen yhteentoimivuudessa.

KOMISSIO EHDOTTAA tiedotteen mukaan myös, että Venäjän ja Valko-Venäjän rajoille johtavat viimeiset yhteydet siirretään ydinverkolta kattavalle verkolle. Eurooppalaiset liikennekäytävät sopeutettaisiin näihin muutoksiin.

Suomen osalta komissio esittää ratojen ydinverkkoa päättyväksi Kouvolaan (Vainikkalan sijaan), maanteiden ydinverkkoa päättyväksi Haminaan (Vaalimaan sijaan) ja Skandinavian-Välimeren eurooppalaista liikennekäytävää päättyväksi Kouvola-Kotka-Hamina-akselille nykyisen Venäjän rajan sijaan.

”Nämä liikenneyhteydet jäävät edelleen TEN-T-verkolle ja niihin on mahdollista saada EU-rahoitusta. Muutoksella ei kuitenkaan tule heikentää Itä-Suomen asemaa, joten tätäkään muutosehdotusta emme hyväksy”, Harakka linjaa tiedotteessa.