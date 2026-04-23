Ulkomaat

23.4.2026 12:16 ・ Päivitetty: 23.4.2026 12:24

EU-maat sopuun Ukrainan lainapaketista ja Venäjä-pakotteista

JOHN THYS / AFP / LEHTIKUVA
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan mukaan Eurooppa tukee Ukrainaa lujasti, yhtenäisesti ja horjumatta.

EU-maat ovat päässeet lopulliseen sopuun Ukrainan lainapaketista ja Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU-maat pääsivät keskiviikkona alustavaan sopuun Ukrainalle myönnettävästä 90 miljardin euron lainapaketista ja unionin uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista.

Lopullinen vahvistus lainapaketin ja pakotepaketin toteutumiselle saatiin torstaina, kun kirjallisen menettelyn 24 tunnin aikaraja umpeutui.

Costan mukaan EU:n strategia oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa perustuu kahteen pilariin: Ukrainan vahvistamiseen ja Venäjään kohdistuvan painostuksen lisäämiseen.

Costan mukaan 90 miljardin euron laina turvaa Ukrainan taloudellisen ja sotilaallisen tuen tänä ja ensi vuonna. EU:n 20:s Venäjän vastainen pakotepaketti puolestaan heikentää Venäjän kykyä käydä sotaa.

- Eurooppa tukee Ukrainaa lujasti, yhtenäisesti ja horjumatta, Costa kirjoittaa X:ssä.

Uutista täydennetty klo 15.24.

