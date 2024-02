EU-maiden ulkoministerit kokoustavat Brysselissä maanantaina muun muassa Lähi-idän tilanteesta ja Ukrainasta. Sodan vuosipäivän lähestyessä mailta odotetaan jälleen uusia konkreettisia viestejä Ukrainan tukemisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n korkea edustaja Josep Borrell kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että hän toivottaa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin lesken Julija Navalnajan tervetulleeksi kokoukseen. Navalnyi kuoli perjantaina vankeudessa Venäjällä.

- EU:n ministerit lähettävät vahvan tukiviestin Venäjän vapaustaistelijoille ja kunnioittavat Aleksei Navalnyin muistoa, Borrell kirjoitti.

Venäjä laajensi hyökkäyssotansa Ukrainassa 24. helmikuuta 2022. EU-maiden kolmannentoista Venäjän vastaisen pakotepaketin on odotettu valmistuvan sodan vuosipäiväksi.

Diplomaattilähteiden mukaan Unkaria lukuun ottamatta muut EU-maat olisivat olleet valmiit hyväksymään uudet pakotelistaukset viime viikolla.

Jo pidemmän aikaa jumissa on ollut Euroopan rauhanrahaston pääomittaminen ja uudistaminen. Rauhanrahastosta on muun muassa korvattu jäsenmaille niiden Ukrainaan toimittamaa aseapua.

Brysselissä ei ole odotuksia siitä, että tämä jumi aukeaisi vuosipäivään mennessä. Rauhanrahaston isoin rahoittaja on ollut Saksa, jonka kanssa muiden maiden on ollut hankala päästä yhteisymmärrykseen rahaston sääntöjen uudistamisesta.

Kahdenvälinen aseellinen tuki EU-maista on kuitenkin koko ajan jatkanut Ukrainaan, vaikka jäsenmailla on ollut ongelmia rauhanrahaston kanssa.

TOINEN EU-maita jakanut aihe on ollut Israelin ja Hamasin välinen konflikti Lähi-idässä. Vaikka yhteisistä politiikkalinjauksista on ollut muuten hankala sopia, on ulkoministerikokouksen aikana määrä lanseerata unionin operaatio Punaisellamerellä.

Operaation tarkoituksena on suojata Punaisellamerellä liikkuvia aluksia, joita vastaan huthikapinalliset ovat jo kuukausien ajan hyökkäilleet. Operaatioesikunta olisi Kreikassa, ja jäsenmaat toisivat operaatioon henkilöstä ja kalustoa.

Vaikka operaatio on määrä lanseerata maanantaina, tositoimet Punaisellamerellä alkavat vasta myöhemmin. Esimerkiksi Suomessa presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan eli tp-utvan on linjattava Suomen operaatioon mahdollisesti lähettämästä henkilöstöstä.