EU-maihin toimitettu noin 88 miljoonaa rokotetta – EU-maiden johtajat aloittivat huippukokouksensa

Koronarokotteiden tuotanto, saatavuus ja oikeudenmukainen jako olivat väistämättä keskustelunaiheiden kärjessä, kun EU-maiden johtajat aloittivat torstaina videohuippukokouksensa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti kokouksen alkupuolella tuoreita rokotelukuja. Niiden mukaan EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa koronarokoteannosta ja niistä noin 62 miljoonaa annosta on annettu rokotettaville.

Komissio mukaan EU on saamassa tammi–maaliskuun aikana yhteensä 100 miljoonaa rokoteannosta, ja niistä suurin osa, noin 66 miljoonaa, on Biontechin ja Pfizerin valmistamia. Samaan aikaan lääkeyhtiö Astra Zeneca on toimittamassa EU:hun vain 30 miljoonaa annosta, vaikka komission mukaan odotuksissa oli, että yhtiö toimittaisi 120 miljoonaa annosta.

Lääkeyhtiö Modernan arvioidaan toimittavan EU:hun 10 miljoonaa annosta. EU-myyntiluvan on tähän mennessä saanut neljä eri koronarokotetta. Viimeisimpänä luvan sai Johnson & Johnsonin rokote, jonka toimitusten odotetaan alkavan huhtikuun lopulla.

Rokotetoimitusten odotetaan saavan rutkasti vauhtia, kun kevät etenee ja kääntyy kesään. Komissio arvioi, että toisella vuosineljänneksellä EU-maihin toimitettaisiin 360 miljoonaa rokotetta.

Johtajien odotetaan korostavan läpinäkyvyyden tärkeyttä

Komission mukaan joulukuun alusta alkaen tarkasteltuna EU:n alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta. Summa on siis lähes yhtä suuri kuin mitä EU-maihin on tähän mennessä toimitettu.

Rokotteiden saatavuutta EU:ssa on pyritty turvaamaan tarkkailemalla niiden vientiä. EU-komissio kertoi keskiviikkona väliaikaisista tiukennuksista koronarokotteiden vientiin unionin ulkopuolelle.

Komissio haluaa, että koronarokotteiden vientilupien myöntämisessä tarkastellaan vastavuoroisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Käytännössä rokotevientiä EU:sta voitaisiin esimerkiksi rajoittaa sellaisten maiden osalta, jotka tuottavat itsekin rokotteita ja jotka ovat EU:ta pidemmällä rokotuksissaan.

STT:n näkemän luonnostekstin mukaan johtajien odotetaan toteavan kokouksessaan, että läpinäkyvyys ja vientitarkkailu on tärkeää. Lääkeyhtiöiden halutaan tarjoavan ennustettavuutta rokotteiden tuotannosta ja kunnioittavan sopimuksiin kirjattuja aikatauluja.

Suomi toivoo neuvotteluratkaisua

Suomi on yleisesti suhtautunut vientirajoitusten tiukentamiseen varauksella ja halunnut välttää tilanteita, joissa tiukoista rajoituksista voisi seurata kitkaa rokotteiden kansainvälisiin tuotantoketjuihin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi tiistaina eurooppaministerien kokouksen jälkeen, että Suomi toivoo ratkaisujen löytyvän ensisijaisesti neuvottelemalla.

– Kauppa on aina kahden kauppaa. Emme myöskään halua olla rokotekaupankäynnillä synnyttämässä sen kaltaisia uusia kaupan esteitä, jotka sitten tätä orastavaa jälleenrakennukseen liittyvää kasvua saattaisivat tavalla tai toisella nujertaa, Tuppurainen sanoi.

Tiukemmilla vientirajoituksilla on arvioitu olevan mahdollista vaikutusta rokotevientiin esimerkiksi Britanniaan. EU-komissio ja Britannian hallitus julkaisivat kuitenkin keskiviikkoiltana yhteisen lausunnon, jossa ne korostivat työskentelevänsä sellaisten ratkaisujen puolesta, mistä olisi hyötyä kummallekin osapuolelle.

Koronatodistuksen valmistelu jatkuu

Johtajat keskustelevat myös pandemian hallinnasta. Luonnostekstissä todetaan rajoitustoimien tärkeys, mutta korostetaan myös valmistautumista rajoitusten purkuun.

EU-komissio on antanut esityksen digitaalisesta ”vihreästä todistuksesta”, jolla voisi todistaa saaneensa negatiivisen tuloksen koronatestistä, olevansa rokotettu tai sairastaneensa jo koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Todistuksen toivotaan auttavan, kun esimerkiksi matkailua päästään jossain vaiheessa avaamaan uudelleen.

EU-parlamentti hyväksyi torstaina esitykselle kiireellisen käsittelyn, jotta todistus saataisiin yhteiseen käyttöön nopeasti.

Pandemiatilanne on Euroopassa edelleen huolestuttava. Huippukokouskin on järjestetty videoyhteyden välityksellä tautitilanteen vuoksi, vaikka alun perin johtajien piti kokoontua kasvokkain Brysseliin.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kovaa ääntä rokotejakelusta

Huippukokouksessa odotettiin nousevan esiin myös joidenkin jäsenmaiden vaatimukset korjauksista koronarokotteiden jakotapaan EU-maiden välillä. Erityisesti Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz on pitänyt asiasta meteliä.

EU-maat ovat hankkineet koronarokotteita yhteishankinnan kautta. Sopimukset lääkeyhtiöiden kanssa on neuvoteltu komission johdolla. EU:n tilaamat rokoteannokset jaetaan jäsenmaille väestöosuuksien mukaan. Jos jotkin jäsenmaat eivät ole halunneet lunastaa täysiä osuuksiaan, muut ovat voineet ostaa ylimääräiseksi jääneitä rokotteita oman osuutensa päälle.

Jäsenmaat ovat siis käytännössä käyneet jatkuvia neuvotteluja rokotteiden jakamisesta. Tyytymättömyys jakotapaan kumpuaa osin siitä, että osa oli laskenut rokotestrategiassaan paljon Astra Zenecan koronarokotteen varaan ja jättänyt lunastamatta täysiä osuuksiaan muiden valmistajien rokotteista.

Astra Zeneca ei ole toimittanut odotettua määrää rokoteannoksia EU:hun, joten siihen luottaneet maat saattavat kokea joutuneensa hankalaan tilanteeseen.

Tuppurainen piti tiettyjen jäsenmaiden käyttämää sävyä rokotejakokeskustelussa valitettavana.

– Ei pitäisi lähtökohtaisesti syyllistää tätä EU:n yhteishankintaa, jos on itse tehnyt valintoja, jotka johtavat siihen, että tällä hetkellä niitä rokotteita on vähemmän, Tuppurainen sanoi tiistaina.

Tuppuraisen mukaan Suomi tukee ratkaisun löytämistä asiaan. Suomen osuus EU:n rokotehankinnoista on 1,23 prosenttia, mutta Suomi on myös hankkinut itselleen muilta ylimääräiseksi jääneitä rokotteita.

Kokousvieras Yhdysvalloista

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vierailee videokokouksessa myöhään torstai-iltana ja hänen kanssaan johtajat keskustelevat transatlanttisesta suhteesta.

Huippukokouksessa käsitellään myös EU:n Turkki-suhdetta. Itäisellä Välimerellä jännitteet kiristyivät viime vuonna muun muassa kiisteltyjen kaasunetsintöjen vuoksi. Nyttemmin jännitteet ovat hieman lieventyneet, mutta ilmassa on edelleen vakavia huolia esimerkiksi Turkin demokratia- ja ihmisoikeuskehityksestä.

Jos huippukokous olisi järjestetty fyysisenä kokoontumisena, luvassa olisi ollut myös strateginen keskustelu Venäjä-suhteesta, mutta videokokouksessa vastaavan keskustelun käyminen ei ole mahdollista.

Huippukokouksessa käsitellään myös sisämarkkinoita, talouskysymyksiä ja digitalisaatiota. Lisäksi luvassa on eurohuippukokous, jonka aiheena on euron kansainvälisen aseman vahvistaminen.

Heta Hassinen/STT