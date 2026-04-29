EU: Meta ei tee riittävästi noudattaakseen omia sääntöjään somealustojensa ikärajoista

Euroopan komission mukaan teknologiajätti Meta ei näytä tekevän riittävästi noudattaakseen omia sääntöjään sosiaalisen median alustojen ikärajoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Komissio julkaisi keskiviikkona alustavia löydöksiä EU:n digipalvelusäädöksen noudattamiseen liittyvistä tutkimuksista.

Löydöksissä esitetään esimerkiksi, että Facebookin ja Instagramin 13 vuoden ikärajaa ei valvota riittävästi ja se on helppo kiertää.

Digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen muistuttaa, että digipalvelusäädös velvoittaa somealustat noudattamaan omia sääntöjään.

Yhtiöllä voi olla edessään merkittäviä sakkomaksuja, mikäli komission löydökset todennetaan. Sakkojen määrä voi nousta jopa kuuteen prosenttiin koko yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.

Metaa on kehotettu tehostamaan käytänteitään. Teknologiajätti on kiistänyt löydökset ja vakuuttanut, että alaikäisten tilejä löydetään ja poistetaan.

Uutista täydennetty klo 11.19 muun muassa tarkemmilla tiedoilla sakkomaksuista.