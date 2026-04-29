Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

29.4.2026 07:41 ・ Päivitetty: 29.4.2026 08:19

EU: Meta ei tee riittävästi noudattaakseen omia sääntöjään somealustojensa ikärajoista

Euroopan komission mukaan teknologiajätti Meta ei näytä tekevän riittävästi noudattaakseen omia sääntöjään sosiaalisen median alustojen ikärajoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Komissio julkaisi keskiviikkona alustavia löydöksiä EU:n digipalvelusäädöksen noudattamiseen liittyvistä tutkimuksista.

Löydöksissä esitetään esimerkiksi, että Facebookin ja Instagramin 13 vuoden ikärajaa ei valvota riittävästi ja se on helppo kiertää.

Digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen muistuttaa, että digipalvelusäädös velvoittaa somealustat noudattamaan omia sääntöjään.

Yhtiöllä voi olla edessään merkittäviä sakkomaksuja, mikäli komission löydökset todennetaan. Sakkojen määrä voi nousta jopa kuuteen prosenttiin koko yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.

Metaa on kehotettu tehostamaan käytänteitään. Teknologiajätti on kiistänyt löydökset ja vakuuttanut, että alaikäisten tilejä löydetään ja poistetaan.

Uutista täydennetty klo 11.19 muun muassa tarkemmilla tiedoilla sakkomaksuista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU