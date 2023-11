EU on jäljessä omista lupauksistaan Ukrainalle – Häkkänen: ”Tilanne on aika huolestuttava”

Euroopan unionin täytyy saada skaalattua puolustustuotantoaan ylös, jotta tuki Ukrainalle säilyy riittävänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä oli keskeinen ongelma, jota EU-maiden puolustusministerit pyrkivät ratkomaan tiistaina Brysselissä.

EU on jäljessä omista lupauksistaan Ukrainan tarpeista puhumattakaan. Maaliskuuhun mennessä EU:n pitäisi saada miljoona raskasta tykistöammusta toimitettua Ukrainaan, mutta EU:n korkea edustaja Josep Borrell vahvisti kokoukseen tullessaan ammuksia menneen tähän mennessä Ukrainaan vain runsaat 300 000.

STT:n tietojen mukaan joukossa on muutakin kuin 155-millisiä raskaita tykistöammuksia.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei vielä kokouksen jälkeen ollut valmis luovuttamaan tavoitteen kanssa, mutta yleisesti tavoitteen saavuttamista pidetään Brysselin EU-piireissä laajalti mahdottomana.

Häkkänen kuitenkin sanoo, että esimerkiksi komissiossa ei olla toivottomia, vaikka merkittäviä lisäpäätöksiä yhä tarvittaisiin.

- Täyttyykö se tavoite, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta se tiedetään, että se tilanne on aika huolestuttava.

UKRAINAN ammustuessa EU:lla on ollut kolmen raiteen malli: varastotoimitukset, ammusten yhteishankinnat ja puolustusteollisuuden kapasiteetin nostattaminen. Ensimmäinen polku alkaa käytännössä tallattu ennen varastojen täyttymistä, ja kaksi muuta ovat varastotoimituksia hitaampia.

Puolustusministerien käsittelyssä oli muun muassa se, että vastuullisuuteen liittyviä ESG-vaatimuksia sovitettaisiin nykyiseen maailmantilanteeseen sopivaksi. Käytännössä osalle puolustusteollisuudesta lainojen saaminen on osoittautunut toistaiseksi vaikeaksi, vaikka kysyntää riittäisi.

Useita eri tahojen vetämiä yhteishankintaprojekteja ammusten hankkimiseksi on tällä hetkellä käytössä.

Muun muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg myös muistutti kokoukseen saapuessaan, että Naton jäsenmaat käsittelivät tuotannon kasvattamista jo viime kesänä ja monet jäsenmaat investoivat nyt kapasiteetin kasvattamiseen.

Hän myös nosti esille Naton koordinoimat tilaukset. Puitesopimuksineen niitä on 2,4 miljardilla eurolla, joista suoria tilauksia on miljardin verran.

EU:LLA ON ollut ongelmia myös saada Ukrainaa koskevat rahoituspäätökset etenemään. Näitä ovat 50 miljardin euron tuen vahvistaminen Ukrainalle budjetin välitarkastelun yhteydessä sekä EU:n rauhanrahaston pääomittaminen 20 miljardin euron Ukraina-osuudella.

Rauhanrahastosta on korvattu jäsenmaille muun muassa niiden Ukrainaan toimittamaa tappavaa apua.

Häkkänen kuvaili syksyllä käytyä keskustelua aiheesta kovaksi. EU:n tarve kasvattaa vastuuta omasta puolustamisestaan on kuitenkin hänen mukaansa herättänyt monet.

- Tietysti siellä on yleisesti Unkarin ja Slovakian käyty tätä keskustelua. Mutta esimerkiksi Slovakia on myös indikoinut sitä, että heillä on varastosta tavarat jossain määrin loppu. Ja annetaan sitä, mitä on, tai sitten humanitaarisen puolen apua enemmänkin.

Mikko Gustafsson / STT