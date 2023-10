EU-parlamentin teollisuusvaliokunnalta tärkeä lausunto rekka-autojen ja kaupunkibussien päästöistä – ”Neuvottelut eivät olleet helpot”

EU-parlamentin teollisuusvaliokunta on saanut valmiiksi valiokunnan kannan asetukseen, joka asettaa uudet raja-arvot uusien raskaiden ajoneuvojen, kuten rekkojen, bussien ja perävaunujen, hiilidioksidipäästöille.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri parlamentin S&D-ryhmästä toimi lausunnon raportöörinä.

– Neuvottelut eivät olleet helpot. Kannat parlamentissa jakautuvat ja voi olla, että ympäristövaliokunnan kantaa vielä tarkennetaan salissa. Niin erilaisia kantoja parlamentissa kuin jäsenmaidenkin kesken tällä hetkellä esiintyy, Kumpula-Natri kommentoi tiedotteessa.

Ehdotetut ilmastotavoitteet velvoittaisivat ajoneuvovalmistajia, jotka saattavat EU:n markkinoille raskasta kalustoa. Kumpula-Natrin vastuulla valmisteltu esitys asettui komission kanssa samoille linjoille uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjen raja-arvojen kiristämisessä. Tämä tarkoittaisi, että EU:ssa vuodesta 2030 lähtien uusien raskaiden ajoneuvojen päästöt vähenisivät 45 prosenttia, vuodesta 2035 lähtien 65 prosenttia ja vuodesta 2040 lähtien 90 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.

– Markkinoille on annettava selkeä signaali, että Euroopan unioni on siirtymässä asteittain päästöttömään liikenteeseen, mutta samalla on annettava joustoa siirtymävaiheeseen. Tämä hyödyttää sekä valmistajia että ostajia, mutta eniten juuri tavallisia kansalaisia hiilidioksidipäästöjen vähentyessä.