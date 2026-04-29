29.4.2026 11:57 ・ Päivitetty: 29.4.2026 11:57

EU-parlamentti päätti: Naismepit saavat siirtää äänioikeutensa toiselle edustajalle raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Parlamentin puhemies Roberta Metsola pitää päätöstä askeleena kohti nykyaikaisempaa parlamenttia.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt täysistunnossaan vaalilain uudistuksen, joka sallii naismeppien siirtää äänioikeutensa toiselle edustajalle raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen.

Uudistus hyväksyttiin äänin 616-24. Tyhjää äänesti kahdeksan meppiä.

Naisjäsenet voivat jatkossa valtuuttaa toisen edustajan äänestämään puolestaan enintään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa ja kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen.

Valtakirjaäänestyksen sallivaa uudistusta on valmisteltu vuoden 2025 marraskuusta lähtien. Sen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja helpottaa työn sekä perhe-elämän yhteensovittamista.

- Olen ylpeä parlamentin työstä. Tämä on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti nykyaikaisempaa ja oikeudenmukaisempaa parlamenttia, kommentoi tiedotteessa parlamentin puhemies Roberta Metsola.

Metsolan mukaan yhdenkään mepin ei pitäisi menettää äänioikeuttaan siksi, että hänestä tulee äiti.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

