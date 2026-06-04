EU-sopu palautuskeskuksista syntyi maanantaina – Rantanen: historiallinen viikko

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kiittelee EU-parlamentin ja unionin jäsenmaiden maanantaina saavuttamaa sopua EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Parlamentin ja jäsenmaiden sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä.

Rantasen mielestä tämä viikko on saavutetun sovun ansiosta suorastaan historiallinen.

- On erittäin hyvä, että me pääsemme nyt etenemään tämän kanssa, Rantanen sanoi toimittajille saapuessaan EU-maiden sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa torstaina.

Rantasen mukaan sisäministerikokouksessa on tarkoitus keskustella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ja laittomasti maassa oleskelevien palautuksista ja Somalian kanssa tässä suhteessa tehtävästä yhteistyöstä.

- Vain kolme prosenttia niistä, joilla on palautuspäätös Somaliaan, palaavat sinne. Se on hyvin alhainen luku. Tämän takia meidän täytyy keskustella tästä ja löytää keinoja, joilla palautuksista voidaan tehdä tehokkaampia, Rantanen sanoi.

Rantasen mukaan palautuskeskuksia olisi hyvä perustaa niiden maiden lähelle, joihin EU-mailla on ollut vaikeuksia palauttaa ihmisiä.

Rantanen kiinnitti ministerikokoukseen tullessaan huomiota myös siihen, että EU-maat antavat edelleen liikaa turistiviisumeita venäläisille matkailijoille Ukrainassa yli neljä vuotta jatkuneesta hyökkäyssodasta huolimatta.

- Tähän meidän tarvitsee paneutua, sillä tätä ei todellakaan voi hyväksyä, Rantanen sanoi.

Tuomas Savonen / STT