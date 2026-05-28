28.5.2026 11:02 ・ Päivitetty: 28.5.2026 11:02

EU täräytti Temulle jättisakot

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää.

- Temu on erittäin suuri toimija Euroopan markkinoilla, komissaari Henna Virkkunen sanoi.

Virkkunen vastaa EU:n teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.

Temu liikevaihto oli viime vuonna 61,7 miljardia dollaria.

Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko.

Temun on maksettava sakko ja esitettävä 28. elokuuta mennessä suunnitelma toimenpiteistä, joilla se pyrkii korjaamaan rikkomukset. Temulla on oikeus valittaa sakosta.

