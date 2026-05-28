Talous
28.5.2026 11:02 ・ Päivitetty: 28.5.2026 11:02
EU täräytti Temulle jättisakot
EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin.
Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää.
- Temu on erittäin suuri toimija Euroopan markkinoilla, komissaari Henna Virkkunen sanoi.
Virkkunen vastaa EU:n teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.
Temu liikevaihto oli viime vuonna 61,7 miljardia dollaria.
Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko.
Temun on maksettava sakko ja esitettävä 28. elokuuta mennessä suunnitelma toimenpiteistä, joilla se pyrkii korjaamaan rikkomukset. Temulla on oikeus valittaa sakosta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.