EU vaatii kunnioittamaan Somalian suvereniteettia – tästä on kyse

Euroopan unioni vaatii kunnioittamaan Somalian suvereniteettia. Taustalla on maanantaina julkistettu Afrikan sarven alueella sijaitsevien Etiopian ja Somalimaan solmima sopimus. Somalimaa pyrkii irtaantumaan Somaliasta.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed ja Somalimaan johtaja Muse Bihi Abdi allekirjoittivat maanantaina yhteisymmärryspöytäkirjan, joka takaa Etiopialle pääsyn Berberan satamaan Adeninlahdelle. Lisäksi osapuolet sopivat sotilastukikohdan vuokraamisesta. Adeninlahti sijaitsee Punaisenmeren ja Intian valtameren välissä.

Somalia vannoi tiistaina puolustavansa aluettaan ja nimitti Etiopian ja Somalimaan sopimusta aggressioksi. Lisäksi Somalia kutsui suurlähettiläänsä kotiin Etiopiasta.

Somalimaa on entinen Britannian protektoraatti, jossa asuu noin 4,5 miljoonaa ihmistä. Se on julistautunut itsenäiseksi vuonna 1991, mutta sitä ei ole tunnustettu kansainvälisesti. Somalia vastustaa Somalimaan itsenäisyyttä kiivaasti, mutta käytännössä Somalian viranomaisilla on vain vähän valtaa Somalimaan asioihin.