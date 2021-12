EU: Vain välttämätön henkilökunta voi jäädä Etiopiaan, muut pois

EU määräsi torstaina muun kuin välttämättömän henkilökuntansa lähtemään sodan piinaamasta Etiopiasta. EU kertoo myös lisänneensä turvatoimia niiden diplomaattiensa osalta, jotka joutuvat jäämään maahan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:lla on pääkaupungissa Addis Abebassa sekä Etiopian että Afrikan unionin lähetystönsä.

Useat EU:n jäsenmaat olivat jo aikaisemmin kehottaneet kansalaisiaan lähtemään Etiopiasta. EU:n edustaja kehotti ihmisiä noudattamaan maidensa ohjeita.

Vuosi sitten Tigrayn alueella alkanut konflikti on levinnyt muuallekin maahan, ja viime viikkoina Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF) on kertonut vallanneensa tärkeitä kaupunkeja Addis Abebaan johtavan valtatien varrelta. Pelkona on, että taistelut leviävät pääkaupunkiin, mikä voisi ajaa maan täydelliseen kaaokseen.