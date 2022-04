EU voi riemuita Emmanuel Macronin vaalivoitosta, mutta sillä on myös syytä huoleen

Ranska valitsi sunnuntain vaaleissa Emmanuel Macronin uudelleen presidentiksi seuraavaksi viideksi vuodeksi. Macron oli kahteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen presidentti, joka pääsi toiselle kaudelle. Syynä ei ollut niinkään Macronin oma suosio kuin äänestäjien enemmistön halu estää hänen vastaehdokkaansa äärioikeistolaisen Marine LePenin valinta Ranskan presidentiksi. Eeva Lennon

Macron voitti vaalien toisen kierroksen 58,5 prosentilla LePenin 41,5 prosenttia vastaan. EU ja länsi voivat hengähtää helpotuksesta. Ranska valitsi jatkuvuuden: Marine Le Penin voitto olisi ollut niin paha katastrofi EU:lle ja Natolle keskellä Ukrainan sotaa, että Ranskan vaalit työnsivät näinä päivinä ulkomaisessa mediassakin Ukrainan sodan ykkösjutun paikalta.

Ranskan kaksivaiheisen enemmistövaalijärjestelmän toisessa äänestyksessä kilpailevat kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten

saanutta ehdokasta. Takavuosina loppukilpailuun jäivät yleensä Ranskassa oikeiston ja vasemmiston ehdokkaat, mutta viime aikoina oikeisto-vasemmisto-vaihtoehto on väistynyt globalismi-nationalismi-vaihtoehdon tieltä.

Ulkopolitiikka oli tässä äänestyksessä ratkaisevassa roolissa. Macron ja hänen keskustapuolueensa Tasavalta liikkeessä ovat hyvin EU-mielisiä. Macron haluaa edistää Euroopan integraatiota pyrkimällä yhdentämään enemmän ainakin finanssisektoria EU:ssa, jotta euro toimisi paremmin. Hän on myös pyrkinyt kiinteämpään puolustusyhteistyöhön. Aikaisemmin hän arvosteli Natoa “aivokuolemasta”, mutta Ukrainan sodan jälkeen hän totesi Naton löytäneen tehtävänsä.

Ranska on nyt ehkä EU:n euroskeptisin maa: mielipidetutkimusten mukaan vain hiukan oli 30 prosenttia ranskalaisista luottaa EU:hun.

EMMANUEL MACRON on globalisti, vaikka Ranska toisaalta onkin pitänyt paljon avainsektorista omissa käsissään eikä päästänyt ulkomaalaisia EU:n ulkopuolelta samalla tavalla kahmimaan ydinsektoreitaan kuin monet muut maat esimerkiksi britit. Globalismiin liittyy myös oma mentaliteettinsa, joka on perusolemukseltaan rauhanomainen: se uskoo kansainväliseen yhteistyöhön ja näkee kansainvälisen kaupan paljon sotia tehokkaampana tapana rikastua ja saada vaikutusvaltaa: sodat köyhdyttävät, kurjistavat ja aiheuttavat hirveää kärsimystä niin kuin on taas nähty Ukrainan sodassa, ja jättävät lopulta molemmat osapuolet huonoon kuntoon. Kansainvälisellä yhteistyöllä edistetään rauhaa ja lisätään vaurautta, joka ei ole keneltäkään poissa. Ja sillä yritetään ratkaista globaaleja ongelmia.

Marine LePen edustaa nationalismia rasismilla ja muukalaiskammolla höystettynä. Hän oli pehmentänyt kuvaansa luopumalla aikaisemmasta tavoitteestaan vetää Ranska pois EU:sta. Britannian lähtö EU:sta, maan taloutta ja mainetta vahingoittanut Brexit, oli sellainen painajainen, että miltei kaikki Euroopan populistisetkin puolueet luopuivat vaatimasta maansa lähtöä EU:sta tai edes eurosta.

Populistien uusi tavoite on muuttaa EU:ta sisältäpäin ja palauttaa EU kansakuntien Euroopaksi. Marine LePen halusi neuvotella uusiksi EU:n kanssa tehtyjä sopimuksia ja tehdä Ranskan lainsäädäntö ensisijaiseksi EU:n lainsäädäntöön nähden. Hän halusi palauttaa rajatarkastukset EU:n sisärajoille ja etääntyä yhteistyöstä Saksan kanssa. Hänen vaalivoittonsa olisi aiheuttanut aikamoisen mullistuksen ja sekasorron EU:ssa. Ranska on EU:n toiseksi suurin maa, ja Ranskan ja Saksan yhteisjohto on yleensä pitänyt EU:n käynnissä.

Globalismi on LePenille haukkumasana, kuten Vladimir Putinia lähellä olevat ajattelijat ovat tuominneet globalismin salajuoneksi Venäjän kansaa ja kulttuuria vastaan. Toki nationalistit myöntävät, että kansainvälinen kauppa ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaativat kansainvälistä yhteistyötä. Mutta heille on myös taipumusta nähdä kansainväliset sopimukset petoksina kansakuntaansa vastaan tai globalistisena salajuonena.

Mutta ei siinä kaikki. LePen olisi halunnut vetää Ranskan pois Naton sotilaallisesta komennosta. Siis toteuttaa samaa politiikka kuin aikanaan Ranskan 1960-luvun presidentti, kenraali de Gaulle, joka jäi Atlantin liittoon, mutta veti Ranskan joukot pois yhteisestä sotilaskomennosta. Mutta de Gaullella oli hyvät syyt “vapaiden käsien politiikkaansa”, hän halusi keskellä kylmän sodan jyrkkää vastakkaisasetelmaa lieventää ilmapiiriä kulkemalla ns. kolmatta tietä ja vahvistaa detentea, jännityksen lieventymistä. Lähtö Naton sotilaallisesta toiminnasta antoi tuolla kolmannelle tielle uskottavuutta, de Gaulle toivoi. Mutta operaatio osoittautui kuitenkin sen verran huonoksi käytännön politiikaksi, että Ranska vaivihkaa palasi yhteistyöhön Naton kanssa ja liittyi virallisesti takaisin Natoon vuonna 2008.

AINAKAAN MINULLE ei ole selvinnyt, miksi Marine LePen olisi halunnut toteuttaa de Gaullen Nato-politiikkaa. Ehkä kysymys liittyy vain Marine LePenin yleiseen myötämieleen Venäjää kohtaan. Marine Le Pen kuuluu kansainväliseen autoritaarisen nationalismin klubiin, johon kuuluvat myös Putin, Trump ja kiihkeimmät brexitin kannattajat: Britannian

konservatiivisessa puolueessa toimiva Jacob Rees Moggin johtama kansanedustajaryhmä uneksii “globaalista Britanniasta”, mutta sen taustalla on yksinkertaisesti Brittiläisen imperiumin aikoja haikaileva nationalismi. Tämä ryhmä uskoo, että Britannian on niin suuri ja mahtava maa, että se ei voinut jäädä vain EU:n jäseneksi ja vaikuttaa sitä kautta maailmaan, vaan sen piti löytää uudelleen oma globaali rooli.

Tämä nationalismi ei ole harmitonta uusnationalismia, vaan se voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa vanhakantaiseen sotaan, kuten Ukrainan sodasta olemme nähneet. Tietenkään kukaan ei kuvittele, että Marine LePen olisi vienyt Ranskan sotaan varsinkin, kun Ranska olisi kuitenkin jäänyt Euroopan yhteisöön. Marine LePen tuomitsi myös Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Mutta hän vastustaa pakotteita Venäjän maakaasua ja öljyä vastaan sekä asetoimituksia Ukrainalle. Hän on myös sanonut, että Venäjän ja Ranskan suhteet voivat sodan päättymisen jälkeen palautua ennalleen.

VENÄJÄ ON muuttunut äärivasemmiston henkisestä kotimaasta äärioikeiston uudeksi suosikkimaaksi, ja se on näkynyt myös Marine LePenin politiikassa. Venäläiset pankit lainasivat hänen puolueelleen rahaa muutama vuosi sitten. Ukrainan sodan riehuessa tästä ystävyydestä ja riippuvuudesta Venäjään tuli LePenin Akilleen kantapää, ja se vaikutti osittain Macronin vaalivoittoon.

EU voi riemuita Macronin vaalivoitosta, mutta sillä on myös syytä huoleen. Euroskeptinen Marine LePen sai lopultakin 41,5 prosenttia äänistä ja enemmän kuin edellisellä kerralla viisi vuotta sitten pidetyssä vaalissa, jolloin hän myös otteli loppukilvassa Macronia vastaan. Ranska on nyt ehkä EU:n euroskeptisin maa: mielipidetutkimusten mukaan vain hiukan oli 30 prosenttia ranskalaisista luottaa EU:hun. Ei vain Marine Le Pen vaan myös Jean-Luc Mélanchon, ensimmäisen kierroksen kolmanneksi tullut ehdokas ja hänen vasemmistopopulistinen puolueensa Taipumaton Ranska ovat euroskeptisiä.

Taipumaton Ranska on tässä suhteessa kaukana François Mitterrandin aikanaan luomasta EU-mielisestä sosialistipuolueesta, jonka edustaja Anne Hidalgo sai ensimmäisessä äänestyksessä vain 1,8 prosenttia äänistä. Pitkään Ranskaa hallinneen gaullelaisen oikeistokeskustapuolueen Republikaanien ehdokas ei pärjännyt paljoakaan paremmin. Rakentava ja suopea suhtautuminen EU:hun on miltei kokonaan vain Macronin ja hänen Tasavalta liikkessä -puolueensa varassa.

KAIKKI NE, jotka nyt äänestivät Emmanuel Macronia eivät edes välttämättä olleet EU:n ystäviä. Vihreät varmasti olivat, vaikka heille Macronin ympäristöystävällisyys ja Marine LePenin halu jäädyttää kaikki uusiutuvat energiahankkeet oli toinen syy Macronin äänestämiseen. Vasemmistoa taas kauhisti LePenin rasismi ja odotettavissa ollut maahanmuuttajien vaino, joten heille Macron oli parempi vaihtoehto, vaikka aikaisemmin vasemmalle kallistunutta keskustaa edustanut Macron viime aikoina onkin kääntynyt oikealle.

Presidentti Macronilla on kuitenkin myös itsellään monia ominaisuuksia ja saavutuksia, jotka ovat niinikään voineet vedota äänestäjin. Hän on liberaali toisin kuin Marine LePen. Hän on parantanut Ranskan ja Ranskan presidentin kuvaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hän on ollut ulkopoliittisesti aktiivinen paitsi EU-asioissa myös Ukrainan sodan aikana. Hänen on onnistunut vähentää työttömyyttä ja elvyttää Ranskan taloutta muun muassa vetämällä maahan ulkomaisia investointeja.

Toisaalta Marine LePen sai varmasti äänestäjiä pelkästään sen takia, että hän otti esiin tämän hetkisen elintason laskun ja koska hän halusi alentaa eläkeikää nykyisestä 63 vuodesta 60 vuoteen niille, jotka olivat aloittaneet työelämän alle 20- vuotiaana. Macronilla oli sen sijaan taakkanaan tuo Ranskan hallitusten ikuinen kompastuskivi, pidemmän elämän vaatima

eläkeiän nostaminen, jota äänestäjät Ranskassa eivät suostu ymmärtämään: nyt 63:sta 65:een. Monen mielestä Macron on myös liian herraskainen, sliipattu pariisilainen, “rikkaiden presidentti”, kun taas Marine LePen on kansanomaisempi.

Vaikka presidentti Ranskassa on toimeenpanevan vallan pää, järjestelmä on vain puolipresidentillinen, ja presidentti tarvitsee Kansalliskokouksen tuen toimilleen. Kesäkuun kansalliskokouksen vaalit ovatkin tässä suhteessa ratkaisevat ja myös todella tärkeät. Silloin nähdään, miten käy presidentti Macronin keskustapuolueelle Tasavalta liikkeessä, ja miten Marine LePenin äärioikeistolaiselle Kansallinen liittouma -puolueelle. Jos Macronin puolue ei saa enemmistöä Kansalliskokoukseen, hän joutuu ehkä luomaan koalitiohallituksen, jossa Jean-Luc Mélanchonin vasemmistopopulistinen Taipumaton Ranska on mukana.