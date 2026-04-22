22.4.2026 12:30 ・ Päivitetty: 22.4.2026 12:31

EU yrittää taas suurta pakote- ja lainapakettia Ukrainan tueksi

Sotilashautausmaa Ukrainan Lvivissä 12. huhtikuuta.

EU-maat ovat päässeet alustavaan sopuun 90 miljardin euron lainapaketista Ukrainalle sekä uudesta pakotekokonaisuudesta Venäjälle.

Laina-asiasta kertoo uutistoimisto AFP diplomaattilähteisiin nojautuen.

Asia ratkaistaan lopullisesti kirjallisella menettelyllä. Aiemmin lainahankkeita vastustaneella Unkarilla on näin ollen 24 tuntia aikaa ilmoittaa, jos se ei hyväksy ratkaisua.

Unkari on jarruttanut lainoitusta, koska sen energiahuollolle tärkeä Venäjältä tuleva Druzhba-öljyputki on ollut sotatoimien takia poikki.

Ukraina kertoi aiemmin tänään, että toimitukset öljyputkessa ovat käynnistyneet. Unkari ja Slovakia vahvistivat tiedon putken toiminnan käynnistymisestä.

UUSI PAKOTEPAKETTI olisi jo kahdeskymmenes, jonka EU on Venäjän hyökkäyssodan aikana tehnyt.

