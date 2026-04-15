15.4.2026 11:34 ・ Päivitetty: 15.4.2026 11:34
EU:lta uusi sovellus verkkopalvelujen käyttäjän iän todentamiseen – mallia otettiin koronapassisovelluksesta
EU-komissio tarjoaa jäsenmaiden ja kansalaisten käyttöön ikärajasovellusta lasten suojelemiseksi sopimattomilta verkkosisällöiltä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja varapuheenjohtaja Henna Virkkunen esittelivät sovellusta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona Brysselissä.
EU:n ikärajasovellus mahdollistaa verkkopalvelujen käyttäjän iän todentamisen.
Von der Leyen vertasi ikärajasovellusta komission koronapandemian yhteydessä kehittämään koronapassiin, josta tuli menestystuote myös useissa maissa EU:n ulkopuolella.
Von der Leyenin mukaan EU:n koronapassisovellusta käytettiin 78 maassa neljässä eri maanosassa.
- Me olemme ottaneet oppia tästä menestyksestä ja soveltaneet sitä iän todentamissovellukseen. Se seuraa samoja periaatteita ja samaa mallia, von der Leyen sanoi.
Von der Leyenin mukaan sovelluksen yksityisyydensuoja on huippuluokkaa eikä sen käyttäjiä pystytä esimerkiksi seuraamaan. Sovellus toimii von der Leyenin mukaan niin matkapuhelimissa, tableteissa kuin tietokoneissakin.
VON der Leyen painotti myös, että iän todentamissovellus perustuu avoimeen lähdekoodiin, mikä mahdollistaa myös sen, että EU:n ulkopuoliset maat ottavat sen käyttöön.
Von der Leyenin mukaan ilmaista ja helppokäyttöistä sovellusta on testattu useissa jäsenmaissa ja ne ovat ottamassa sovelluksen käyttöön kansallisesti.
- Toivon, että muut jäsenmaat ja yksityinen sektori seuraavat perässä, jotta kaikki kansalaiset voivat pian käyttää sovellusta. Tämä sovellus antaa vanhemmille, opettajille ja lastenhoitajille tehokkaan työkalun lasten suojelemiseen, von der Leyen tiivisti.
Komission puheenjohtajan mukaan iän todentamissovellus kytkeytyy EU:n muihin toimiin lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Hänen mukaansa EU:ssa on nollatoleranssi sellaisia yhtiöitä kohtaan, jotka eivät kunnioita lasten oikeuksia.
- Euroopan unionissa lasten oikeudet tulevat ennen kaupallisia intressejä, von der Leyen summasi.
