EU:lta uusi sovellus verkkopalvelujen käyttäjän iän todentamiseen – mallia otettiin koronapassisovelluksesta

EU-komissio tarjoaa jäsenmaiden ja kansalaisten käyttöön ikärajasovellusta lasten suojelemiseksi sopimattomilta verkkosisällöiltä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja varapuheenjohtaja Henna Virkkunen esittelivät sovellusta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona Brysselissä.

EU:n ikärajasovellus mahdollistaa verkkopalvelujen käyttäjän iän todentamisen.

Von der Leyen vertasi ikärajasovellusta komission koronapandemian yhteydessä kehittämään koronapassiin, josta tuli menestystuote myös useissa maissa EU:n ulkopuolella.

Von der Leyenin mukaan EU:n koronapassisovellusta käytettiin 78 maassa neljässä eri maanosassa.

- Me olemme ottaneet oppia tästä menestyksestä ja soveltaneet sitä iän todentamissovellukseen. Se seuraa samoja periaatteita ja samaa mallia, von der Leyen sanoi.