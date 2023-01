EU:n Michel: Ukraina tarvitsee panssarivaunuja – useat maat ilmoittivat lisätuesta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo olevansa ”vakaasti” sitä mieltä, että Ukraina tarvitsee panssarivaunuja sekä lisää ilmapuolustus- ja tykistöjärjestelmiä sekä ammuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän tviittasi asiasta tavattuaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Michel sanoi myös uskovansa, että tulevat viikot voivat olla ratkaisevia Ukrainassa ja että Ukraina taistelee myös koko Euroopan ja sen arvojen puolesta. Myös Zelenskyi luonnehti tapaamista merkittäväksi.

Useat maat ilmoittivat lisätuesta Ukrainalle ennen kansainvälistä aseapukokousta perjantaina Saksan Ramsteinissa, johon osallistuu kymmeniä maita, myös Suomi.

Näkyvimmin tukea osoitti torstaina Viro, joka ilmoitti tähän mennessä suurimman aseapupakettinsa lähettämisestä Ukrainalle sekä järjesti erillisen kokouksen Ukraina-avusta yli kymmenen maan kanssa.

KOKOUS järjestettiin Tapan sotilastukikohdassa Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin ja Britannian puolustusministerin Ben Wallacen aloitteesta, välittämään maailmalle viestin Ukrainan avuntarpeesta.

Viron apupakettiin kuuluu Ukrainan pyytämiä haupitseja eli kenttätykkejä, kranaatinheittimiä sekä ampumatarvikkeita 113 miljoonan euron edestä.

Uusimman apupaketin myötä Viro on antanut Ukrainalle sotilaallista apua 370 miljoonan euron edestä, mikä on noin puolet Viron viime vuoden puolustusbudjetista ja yli prosentin Viron bruttokansantuotteesta, kertoi Viron puolustusministeriö torstaina.

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn raportin mukaan Viro on antanut bruttokansantuotteeseensa nähden eniten apua Ukrainalle.

BRITANNIA toimittaa Ukrainalle yksikön Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja, puolustusministeri Wallace vahvisti Virossa. Aiemmin on kerrottu, että tämä tarkoittaa yhteensä 14:ää panssarivaunua.

Britannia lähettää maahan myös muun muassa 600 Brimstone-panssarintorjuntaohjusta ja kouluttaa vielä 20 000 ukrainalaissotilasta tänä vuonna.

– Jos Venäjän presidentti Vladimir Putin löi vetoa sen puolesta, että me luovuttaisimme tähän mennessä, hän oli väärässä. Emme ole lähdössä minnekään, herra Putin, Wallace lausui tiedotustilaisuudessa.

RUOTSIN hallitus kertoi myös torstaina lähettävänsä Archer-tykistöjärjestelmän Ukrainaan. Pääministeri Ulf Kristersson kertoi tiedotustilaisuudessa, että itsenäisesti liikkuvat Archer-haupitsit ovat olleet korkealla Ukrainan toivelistalla. Niiden kantama on jopa 30-50 kilometriä.

Pakettiin sisältyy lisäksi muun muassa taisteluajoneuvoja sekä NLAW-panssarintorjuntaohjuksia.

Myös Tanska ilmoitti myöhemmin torstaina lahjoittavansa Ukrainaan 19 ranskalaisvalmisteista Caesar-haupitsia.

ASEITA tarvitaan Ukrainan mukaan paljon enemmän kuin on luvattu. Guardianin haastatteleman asiantuntijan mukaan Ukraina tarvitsisi ”noin sata” taistelupanssarivaunua; Ukraina itse on pyytänyt 300 panssarivaunua ja vähintään 600 taisteluajoneuvoa.

Britannian esimerkistä huolimatta kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että taistelupanssarivaunujen toimittaminen Ukrainaan olisi hyvä ajatus.

Wall Street Journal -lehden mukaan Saksa ei toimita eikä anna liittolaistensa toimittaa saksalaisvalmisteisia Leopard-vaunuja Ukrainaan, ellei Yhdysvallat lähetä omiaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon puolestaan ilmoitti keskiviikkona, ettei Yhdysvallat ole valmis toimittamaan kehittyneitä Abrams-taistelupanssarivaunujaan Ukrainalle.