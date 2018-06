EU:n puolustusyhteistyö etenee jälleen

Vauhdilla käyntiin lähtenyt EU:n uusi puolustusyhteistyö etenee jo tänä vuonna.

Euroopan puolustusviraston varatoimitusjohtaja Olli Ruutu kertoo, että pysyvän rakenteellisen yhteistyön projekteja on tulossa lisää, mutta määrää on vielä liian aikaista arvioida. Esityksiä valmistellaan kesän aikana ja toinen aalto projekteja on tarkoitus hyväksyä jo tämän vuoden aikana.

Joulukuussa käynnistyneessä yhteistyössä on sovittu tähän mennessä 17 projektista, joilla parannetaan maiden suorituskykyjä.

Suomi on lähtenyt kolmeen projektiin, joita ovat ohjelmistoradion kehittäminen, sotilaallinen liikkuvuus ja kyberturvallisuuden parantaminen.